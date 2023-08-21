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İpek Açar'dan Müjde Kayahan'dan Sonra 1 Çocuğu Daha Oluyor

2019 yılında 2. kere evlenen İpek Açar'dan güzel haber geldi.

İpek Açar'dan Müjde Kayahan'dan Sonra 1 Çocuğu Daha Oluyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2023 17:31

Merhum usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 1 çocuk sahibi olan İpek Acar hakkında son dakika gelişmeler mevcut. İpek Açar ile Alper Kömürcü, 2019 senesinde hayatlarını birleştirmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra çocuk olmayı hedefleyen çift, Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvuruda bulunmuştu. 

Geçtiğimiz senelerde açıklama yapan İpek Acar, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle bir daha çocuk sahibi olamayacağını açıklamış ve bu sebeple de eşi ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurduklarını belirtmişti. Başvuru sonrasında 3 sene süren işlemlerin nihayet tamamlandığı açıklanırken, bunun üzerine bebek belledikleri haberi gündeme çıktı. 

Bodrum'da hayatını idame ettiren ve sadece iş için İstanbul'a gidip gelen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekledikleri haberini 5 ay boyunca sır gibi saklamışlar 

Öte yandan evlatlık başvurusundan da vazgeçmeyen Açar’ın kızı Aslı Gönül, hatırı sayılı bir üniversiteden mezuniyet olma sevincini de yaşıyor. 

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