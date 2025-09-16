İntihar mesajıyla sevenlerini korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya Instagram’a geri döndü

Nilperi Şahinkaya, annesinin vefatı sonrası paylaştığı intihar mesajıyla korkutmuştu. Ünlü oyuncu Instagram’a geri döndü, takipçileri destek oldu.

İntihar mesajıyla sevenlerini korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya Instagram’a geri döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2025 13:54

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın vefatının ardından zor günler geçiriyor. Bir süre önce paylaştığı duygusal mesajla sevenlerini endişelendiren Şahinkaya, yeniden Instagram’a döndü. Yeni paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşan oyuncuya kısa sürede yorum yağdı.

Annesinin kaybıyla sarsıldı

37 yaşındaki başarılı oyuncu, 31 Ağustos’ta uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural’ı kaybetti. Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Şahinkaya, acı haberi sevenleriyle paylaşırken büyük üzüntü yaşadı.

1 Eylül’de son yolculuğuna uğurlanan Vural’ın ardından Şahinkaya, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun annesinin ardından yaşadığı derin acı, takipçileri tarafından da hissedildi.

“Annem olmadan yapamıyorum”

Kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” sözleriyle duygularını dile getiren Nilperi Şahinkaya, bu mesajını kısa sürede sildi. Ancak paylaşılan not, oyuncunun hayranlarını oldukça endişelendirdi.

Sevenlerinin bir süre kendisine ulaşamadığı Şahinkaya, sonrasında yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirtti. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyaya geri döndü

Instagram’ı aktif kullanan isimlerden biri olan Nilperi Şahinkaya, zor günlerin ardından yeniden paylaşım yapmaya başladı. Oyuncunun yeni fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yorum ve destek mesajı aldı.

Şahinkaya’nın geri dönüşü, sevenleri tarafından umut verici bir gelişme olarak karşılandı.

