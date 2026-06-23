Instagram'da Afra Saraçoğlu Çılgınlığı! Güzel Oyuncunun Bikinili Pozlarına Yorum Yağdı!

Ekranların en çok konuşulan, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren yıldızı Afra Saraçoğlu kadrosunda yer aldığı iddialı yapım A.B.İ dizisinden ayrılmasının ardından soluğu tatilde aldı. Yoğun geçen çekim döneminin ve radikal ayrılık kararının yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen güzel oyuncu deniz kenarında verdiği iddialı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

A.B.İ dizisinden ayrılan Afra Saraçoğlu soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncu deniz kenarında verdiği bikinili fotoğrafları Instagram'a yükledi. Saraçoğlu'nun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yeni Sezon Öncesi Enerji Depoluyor

Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ani vedasıyla izleyicilerini şaşırtan Afra Saraçoğlu kariyerindeki bu yeni dönemi dinlenerek karşılıyor. Ege kıyılarında denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu doğal güzelliği ve kusursuz fiziğiyle plajda tüm bakışları üzerine topladı. Dalgaların arasında ve kumsalda objektif karşısına geçen Saraçoğlu neşeli halleriyle dikkat çekti.

Instagram'da Afra Fırtınası

Güzel oyuncunun kişisel Instagram hesabından peş peşe yayınladığı tatil kareleri yüklenir yüklenmez magazin gündemine bomba gibi düştü. Saniyeler içinde yüz binlerce beğeni alan fotoğrafların altına hayranları ve yakın dostları övgü dolu yorumlar yağdırdı. Takipçileri "A.B.İ dizisi sensiz çok eksik kalacak", "Yazın en güzel karesi geldi", "Kusursuz fizik muhteşem enerji", "Tatil sana çok yakışmış" şeklinde binlerce mesajla ünlü oyuncuya destek verdi. Proje ayrılığının ardından adeta yenilenen Saraçoğlu'nun tatil paylaşımları yaz sezonu boyunca adından sıkça söz ettireceğe benziyor.