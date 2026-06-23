Ece Erken Çeşme'deki Evinden Nasıl Oldu? Faturayı Sergen Yalçın'a Kestі!

Ece Erken, Çeşme'deki yazlık yatırımında dolandırıldığını açıkladı. Erken kendisine o projeyi öneren Sergen Yalçın'a sitem etti: "Seni nasıl dinledim!"

Ece Erken Çeşme'deki Evinden Nasıl Oldu? Faturayı Sergen Yalçın'a Kestі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 10:09

Ekranların tanınan simalarından ünlü sunucu Ece Erken geçmişte yaptığı bir gayrimenkul yatırımı yüzünden dolandırıldığını açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Çeşme'deki yazlığından olma sürecini açık yüreklilikle paylaşan Erken bu hatalı yatırım kararını ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'ın tavsiyesiyle aldığını belirterek eski dostuna sitem dolu sözlerle yüklendi.

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Ece Erken yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Geçmişte her yaz okulların kapanmasıyla birlikte Çeşme'deki evine gittiğini söyleyen Erken yaşadığı dolandırıcılık nedeniyle artık bu imkâna sahip olmadığını belirtti.

"Sergen 'Güvenilir' Dedi İnandım"

Oğlunun okulu kapanır kapanmaz soluğu Çeşme'de aldıkları günlerin geride kaldığını hüzünle belirten Ece Erken dolandırılma hikayesinin arkasından futbol dünyasının ikonik ismi Sergen Yalçın'ın çıktığını söyledi. Yalçın'ın referansına güvenerek parasını o projeye yatırdığını ifade eden Erken şu sözlerle dert yandı:

"Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme'ye giderdim. Sergen Yalçın'ın 'Bunlar güvenilir, buradan yazlık al' sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada."

"Seni Nasıl Dinledim!"

Büyük bir maddi ve manevi mağduriyet yaşadığını dolandırıcıların kurbanı olduğunu anlayan ünlü sunucu aradan geçen zamana rağmen öfkesinin ve pişmanlığının dinmediğini belirtti. Karar anını düşündükçe kendisine kızdığını gizlemeyen ünlü isim Sergen Yalçın'a doğrudan şu cümlelerle göndermede bulundu:

"Kafamı vuruyorum, seni nasıl dinledim..."

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