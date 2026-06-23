Alaçatı'da Sezon Açıldı! Caner Erkin Ve Şükran Ovalı'nın Lüks Tatilinden İlk Kareler!

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı yaz sezonunu Alaçatı'da açtı. Erkin, Babalar Günü'nde çocukları Çınar ve Mihran Ela ile denizde güreş tutup oyunlar oynadı.

Alaçatı'da Sezon Açıldı! Caner Erkin Ve Şükran Ovalı'nın Lüks Tatilinden İlk Kareler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 09:41

Türk futbolunun en deneyimli ve renkli isimlerinden Caner Erkin oyuncu eşi Şükran Ovalı'yla birlikte geleneksel yaz tatili rotalarını bozmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonunu İzmir'in gözde tatil cenneti Çeşme Alaçatı'daki lüks taş evlerinde açan ünlü çift adeta düşman çatlattı. Tatilin ilk günlerinde dünya genelinde kutlanan Babalar Günü'ne denk gelen ünlü futbolcu gününü tamamen çocuklarına ayırdı.

Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı yaz sezonunu Çeşme Alaçatı'daki evlerinde açtı. Babalar Günü'nü oğlu Çınar ve kızı Mihran Ela'yla denizde oynayarak kutlayan Erkin'in keyifli anları objektife yansıdı.

Denizde Baba-Oğul Güreşi!

Alaçatı'nın serin sularında çocukları Çınar ve Mihran Ela ile gün boyu çocuklaşan Caner Erkin'in mutluluğu kameralardan kaçmadı. Çocuklarıyla suyun içinde oyunlar oynayan şakalar yapan deneyimli sol bek bir ara oğlu Çınar'la dalgaların arasında güreş tuttu. Baba ve oğlun denizin ortasındaki bu tatlı rekabeti ve neşeli kahkahaları plajdakilerin de ilgisini çekti. Kızı Mihran Ela'yı da omuzlarında taşıyan Erkin sahadaki hırslı görüntüsünün aksine örnek baba profiliyle tam not aldı.

Şükran Ovalı İle Baş Başa Romantik Yemek


Çocuklarıyla denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardıktan sonra sudan çıkan Caner Erkin soluğu plajın restoran kısmında kendisini bekleyen eşi Şükran Ovalı'nın yanında aldı.

Bir ara oğlu ile suda güreş tutan Erkin daha sonra denizden çıkarak eşi Ovalı ile yemek yedi.

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