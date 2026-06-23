Antalya Sahillerinde Sinem Kobal Fırtınası! İki Çocuk Annesi Güzel Oyuncudan İddialı Kareler!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncu Sinem Kobal Antalya tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaştı.

Antalya Sahillerinde Sinem Kobal Fırtınası! İki Çocuk Annesi Güzel Oyuncudan İddialı Kareler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 10:32

Türk televizyonlarının unutulmaz projelerine imza atan, güzelliği ve örnek aile yaşantısıyla her zaman parmakla gösterilen ünlü oyuncu Sinem Kobal büyüleyici Antalya tatilinden ilk kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla sürdürdüğü 10 yıllık mutlu evliliği ve kızları Lalin ile Leyla'nın doğumuyla magazin dünyasının en sevilen annelerinden biri olan Kobal fit görünümü ve doğal tarzıyla Akdeniz sahillerinde adeta rüzgar gibi esti.

Akdeniz Güneşi Altında Sinem Kobal Şıklığı

Yoğun geçen kış sezonunun ve reklam çekimlerinin yorgunluğunu Antalya'nın eşsiz doğasında atan güzel oyuncu deniz kenarında ve palmiye ağaçlarının altında objektif karşısına geçti. Doğal güzelliği, neşeli tavırları ve her zamanki gibi zarafetini konuşturduğu yaz tarzıyla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal paylaşımlarıyla yaz sezonunu resmi olarak açmış oldu. İki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğini koruyan ünlü oyuncunun sahil kombinleri de moda severlerden tam not aldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Sinem Kobal'ın kişisel Instagram hesabından peş peşe yayınladığı Antalya fotoğrafları yüklenir yüklenmez magazin sayfalarının ve hayranlarının odak noktası haline geldi. Kısa sürede yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum alan paylaşıma, ünlü dostları ve takipçileri övgüler yağdırdı.

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