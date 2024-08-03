Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’a, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle erişim engeli getirildi. Bu kararın ne zaman kaldırılacağı, ilgili içeriklerin kaldırılmasına bağlı olarak değişecek.

Instagram ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a getirilen erişim engeli ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin bir hukuk ülkesi olduğunu vurguladı. Uraloğlu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve toplumsal hassasiyetlerin bulunduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, katalog suçları kapsamında yapılan uyarıların gerekli karşılığı bulmaması nedeniyle erişim engeli kararı aldıklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hassasiyetlerimiz ve eksikliklerimiz belli. O eksiklikleri giderdikleri an, yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.”

Instagram kullanıcıları, sabah saatlerinde platforma erişim sağlayamadıklarında büyük bir şok yaşadı. Hikayeleri ve gönderileri göremeyen kullanıcılar, durumu sosyal medyada tepki göstererek dile getirdi.

Erişim engelinin kaldırılması için gerekli adımların atılması beklenirken, kullanıcılar platformun tekrar ne zaman açılacağını merakla bekliyor.