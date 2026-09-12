İngiliz The Sun Gazetesi Kız Grubu Manifest'i Manşete Taşıdı

Türkiye'de kısa sürede geniş kitlelere ulaşan pop müzik grubu Manifest İngiliz basınının dikkatini çekti. Birleşik Krallık’ın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun sayfalarını Türk kız grubunun müzikal yükselişine ayırdı. Gazetenin magazin muhabiri Jack Hardwick ekibin sahne arkasını ve hazırlık maratonunu yerinde gözlemlemek amacıyla İngiltere'den İzmir’e gelerek üç gün süren "Manifestival" etkinliğini takip etti. İngiliz gazeteci grubun sahne enerjisini, vokal uyumunu ve kulis disiplinini öne çıkaran kapsamlı bir röportaj kaleme aldı.

BIG5 Yarışmasından 7,3 Milyon Dinleyiciye

Televizyon ekranlarında yayınlanan BIG5 adlı yetenek mücadelesinde yolları birleşen altı genç kadın müzik piyasasında kısa sürede dengeleri değiştirdi. İngiliz basını Manifest’i pop müziğin efsanevi oluşumları Spice Girls, Girls Aloud ve Little Mix ile kıyaslayarak küresel başarının yeni adayı olarak niteledi. Grubun henüz İngilizce bir parça yayınlamamış olmasına karşın dijital müzik platformu Spotify üzerinde aylık 7,3 milyonu aşan dinleyici sayısına ulaşması uluslararası arenada ses getirdi.

Dua Lipa’dan Festival Daveti ve Moral Desteği

Ekibin kısa sürede yakaladığı bu ivme dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa’nın da radarına girdi. Ünlü yıldız grubu Kosova’da organize ettiği Sunny Hill Müzik Festivali’nde sahne almak üzere doğrudan davet etti. Dünya sahnesine çıkış adımı olarak değerlendirdikleri bu buluşmayı aktaran grup üyeleri kuliste Dua Lipa ile bir araya geldiklerini belirtti. Sanatçının kendilerine "Siz sahnede eğlenirseniz, seyirci de mutlaka eğlenir" şeklinde tavsiye verdiğini kaydeden ekip bu anın kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu aktardı.

Ağır Prova Temposu ve İsim Hikayesi

Başarının tesadüfen gelmediğini vurgulayan Manifest üyeleri bir gün içinde sadece boş saatlerinin olduğunu, boş gün kavramınıysa hayatlarından çıkardıklarını dile getirdi. Yeni bir koreografiyi bir günde öğrendiklerini belirten sanatçılar hatasız bir gösteri sunabilmek adına aynı hareketleri beş gün boyunca aralıksız tekrarladıklarını söyledi. Sahne öncesinde sakinleşmek amacıyla toplu ritüeller uyguladıklarını belirten ekip isim seçimlerini ise "Yıllardır bu başarıyı hayatımıza çağırıyor, manifest ediyorduk. İsim ararken biri bu kelimeyi önerdi ve içi dolu, felsefesi olan bu ismi hemen benimsedik" sözleriyle açıkladı.

Wembley Arena Çıkarması ve Netflix Projesi

İngiltere müzik sektörünün dikkatini çeken Manifest 16 Ekim tarihinde başkent Londra'da bulunan dünyaca ünlü Wembley Arena’da sahne alacak. Yoğun talep sebebiyle küçük konser salonlarını atlayarak dev arenaya adım atan grup ilk İngilizce single kayıtlarını da tamamladığını açıkladı. Uluslararası turne sürecini ve üyelerin memleketlerine yaptıkları yolculukları kapsayan özel bir Netflix belgesel serisinin de hazırlıkları sürdürülüyor. Spice Girls'ten ilham aldıklarını gizlemeyen grup küresel müzik listelerinde kalıcı olmayı hedefliyor.