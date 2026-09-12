Güllü'nün Oğlu Tuğberk Gülter'den Sert Çıkış: "Kardeşliğimiz Söz Konusu Değil"

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter yaklaşan ilk duruşma öncesinde sessizliğini bozdu. Annesinin vefatının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında tutuklanan kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkında konuşan genç adam aralarındaki tüm ailevi bağları kopardığını duyurdu. Zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Gülter mahkeme salonunda yalnızca gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması adına mücadele edeceğini vurguladı.

"Salonda Annemin Oğlu Olarak Bulunacağım"

Cezaevinde bulunan kız kardeşini hiçbir şekilde ziyaret etmediğini belirten Tuğberk Yağız Gülter adli süreçteki duruşunu net ifadelerle ortaya koydu. Mahkeme günü sergileyeceği tavrı anlatan Gülter, "Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi, bunu öğrenmek istiyorum" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

Geçmişteki Tartışmalar ve Dinmeyen Acı

Kardeşiyle geçmiş yıllardan bu yana ciddi anlaşmazlıklar yaşadıklarını aktaran Gülter huzursuzluğun temelinde kardeşinin annelerine yönelik olumsuz tutumlarının yattığını kaydetti. Yaşadığı derin kederi paylaşan genç adam "Anneme olan tavırları ve davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Kafamdaki soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım. Annemin kabrine gittiğimde bu sefer içim rahatlayabilsin. Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de en yakınımdakiler biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Teyzesine Tepki ve Mahkemeye Tanık Talebi

Açıklamalarında ailesindeki diğer isimlere de değinen Tuğberk Yağız Gülter duruşma salonunda teyzesini yanında görmek istemediğini açıkça ifade etti. Teyzesinin geçmişte annesine yönelik hakaret ve şiddet eylemlerinde bulunduğunu öne süren Gülter bu sebeple aynı safta durmalarının mümkün olmadığını savundu. Olayın aydınlatılması amacıyla mahkemeye tanık dinletme talebinde bulunan genç adam avukat Burçe Gözeler, sanatçının asistanı Çiğdem Emir ve davada yalan tanıklıkla suçlanan Sultan Nur Ulu’nun dinlenmesi için dilekçe verdi.

Ağırlaştırılmış Müebbet İstemiyle 1 Ekim'de Yargılama

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen ölümle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak kapsamlı bir iddianame hazırladı. Savcılık tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheli Sultan Nur Ulu için ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, 1 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkarak ilk savunmalarını yapacak.