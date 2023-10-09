İndirim kampanyasına o sektörler de katıldı! Giyim ve beyaz eşyada dev indirimler geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat önderliğinde başlatılan büyük indirim kampanyasının kapsamı genişliyor. Marketlerin ardından şimdi de giyim, beyaz eşya gibi perakende sektörlerinin bu kampanyaya dahil olması planlanıyor.

Bakan Bolat, enflasyonla mücadelede sadece belirli sektörlerle sınırlı kalmayacaklarını, geniş kapsamlı toplantılar ve uygulamalarla bu mücadeleyi tüm sektörlerle birlikte sürdüreceklerini belirtti. Bakan'ın bu çağrısı sonrası, giyim ve beyaz eşya sektörlerinin de bu kampanyaya kısa süre içerisinde destek vereceği öngörülüyor.

Özellikle gıda perakendecileri üzerinde durduklarını vurgulayan Bakan Bolat, "Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve bu özel yılda tüm marketlerden büyük indirimler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sektör temsilcilerinin Bakan'ın bu çağrısına olumlu yanıt verdiği ve bazı ürünlerde indirim yapacaklarına dair açıklamalar yaptığı biliniyor.

Bu kampanya, tüketiciye uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunarken, aynı zamanda ekonominin canlanmasına da katkı sağlayacak. Kampanyanın başarılı olması için tüm sektörlerin iş birliği yapması ve destek olması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürriyet aracılığıyla yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede tüm sektörleri kapsayan geniş çaplı bir kampanyaya işaret etti. Bakan, enflasyonla mücadeleyi sektörlerle birlikte yürüteceklerini belirtti.

Vatandaşın Her Adımda Karşılaşacağı İndirimler

Bakan Bolat’ın çağrısının ardından, marketlerden sonra giyim ve beyaz eşya sektörlerinin de bu kampanyaya dahil olması bekleniyor. Buna ek olarak, AVM’lerden sokak mağazalarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren perakendecilerin de indirim yapmasını hedefleyen bu kampanya, vatandaşın alışveriş deneyimini olumlu etkileyecek.

Bakan Bolat, “Perakendenin tüm alanlarında, vatandaşlarımızın avantajlı fiyatlarla karşılaşmasını istiyoruz. Bu kampanya sadece gıda ile sınırlı kalmayacak, tüm alışveriş kategorilerinde hissedilir bir etkisi olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan'ın bu girişimi, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar için olumlu bir adım olarak görülüyor. Aynı zamanda, sektörler arasında dayanışmayı ve iş birliğini teşvik ederek ekonominin canlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuç verdiğini belirtti. Pandemi sürecinin yanı sıra tedarik zincirindeki aksamalar ve fahiş fiyat uygulamaları gibi sorunlara karşı alınan önlemlerin meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

Otomotiv Sektöründeki Düzenlemeler ve Sonuçları

Bakan Bolat, “Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadelede otomotiv sektöründe attığımız adımlarla fiyatların spekülatif artışını önledik” dedi. Otomotivde yapılan '6 ay-6 bin kilometre' düzenlemesi, ilan siteleri hakkındaki düzenlemeler ve satış süreçlerinin denetlenmesiyle fiyatlarda yaklaşık yüzde 20 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti. Bakan, otomotiv fiyatlarındaki bu olumlu gelişmenin, alınan önlemler ve yapılan denetimlerin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, benzer adımları diğer sektörlerde de sürdüreceklerini ifade etti.

TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı verilerine göre, TÜFE aylık bazda yüzde 4.75 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 61.53’e ulaştı. Eylül ayı itibarıyla gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 75.14, ev eşyasında yüzde 63.7 ve giyim ve ayakkabıda yüzde 32.5 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, enflasyonla mücadelede ne kadar önemli adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Cumhuriyetimizin 100. yılında marketlerden indirim bekliyoruz" çağrısına, perakende sektöründen olumlu yanıtlar gelmeye başladı.

Zam Yapmama Kararı ve Gerçek İndirimler

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçlerinde Aralık ayı sonuna kadar zam yapmayacaklarını duyurdu. İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, hem gıda hem de gıda dışı ürünlerde önemli indirimler yaptıklarını ifade etti. Altun, “Yüzde 10 ile yüzde 20 arasında gerçek indirimleri vatandaşlarımıza yansıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, marketlerin indirim kampanyasına aktif katılım göstereceğini belirtirken, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikkuş da bu kampanyaya destek olacaklarını açıkladı.

Bakan Bolat'ın bu çağrısı, tüketiciler için olumlu bir hava oluştururken, sektör temsilcilerinin bu konudaki duyarlılığı da takdirle karşılandı.