"İncir Reçeli 3" Geliyor! Halil Sezai yeniden Metin karakterine hayat verecek

Yapımcılığını Sev Yapım ve Alper Aydın’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda yine Aytaç Ağırlar’ın oturduğu İncir Reçeli 3 için çalışmalar başladı.

İlk filmi 2011 yılında vizyona giren ve Halil Sezai Paracıkoğlu’nun hayat verdiği Metin karakteriyle büyük beğeni toplayan seri, üçüncü halkasıyla izleyicilere yine duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Dramatik yapısıyla dikkat çeken İncir Reçeli, özellikle Halil Sezai’nin seslendirdiği İsyan şarkısıyla hafızalarda yer etmişti.

Sete gelecek ay çıkması planlanan filmde oyuncu seçimi halen devam ediyor. İncir Reçeli 3, tıpkı önceki filmler gibi seyircisine aşk, kayıp ve hüzün dolu etkileyici bir hikâye vaat ediyor.