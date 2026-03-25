İnci Türkay’dan Sarsıcı Performans: "Liste" İstanbul’da

Tiyatro sahnesi bu sezon güçlü bir dönüşe tanıklık ediyor. İnci Türkay, tek kişilik performansıyla dikkat çeken “Liste (The List)” oyunuyla İstanbul’da seyirci karşısına çıkıyor. Üstelik bu yapım, yalnızca bir tiyatro oyunu değil; izleyiciyi derin bir vicdan muhasebesine sürükleyen çarpıcı bir deneyim sunuyor. 29 Mart’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek İstanbul prömiyeri, sanat takviminde öne çıkan en dikkat çekici etkinliklerden biri olarak konumlanıyor.

“Liste” İstanbul Prömiyeriyle Sahneye Taşınıyor

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni olan “Liste”, Türkiye’deki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı. Ankara’daki temsillerin ardından şimdi İstanbul’da perde açıyor. 29 Mart’ta gerçekleşecek prömiyer, matine ve suare olmak üzere iki ayrı gösterimle sahnelenecek. Saat 17.00 ve 19.30’daki bu temsiller, izleyiciye farklı zaman dilimlerinde aynı yoğun deneyimi yaşama imkanı sunuyor.

Ayrıca oyun, 3 Nisan’da Baba Sahne’de ve 5 Nisan’da Ankara Tatbikat Sahnesi’nde sahnelenmeye devam edecek. Böylece yapım, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Vicdan, Suçluluk ve Yüzleşmenin Hikayesi

Liste (The List), sıradan bir annenin hayatına odaklanıyor. Ancak bu sıradanlık, küçük bir ihmalle derin bir trajediye dönüşüyor. Günlük bir “yapılacaklar listesi”, karakterin hayatını altüst eden bir vicdan muhasebesine evriliyor. Bu güçlü anlatı, izleyiciyi kendi hayatındaki küçük detayları sorgulamaya davet ediyor.

Sahnedeki sade kurgu ve etkileyici atmosfer, hikayenin duygusal yoğunluğunu artırıyor. Özellikle kar efekti ve minimal sahne dili, anlatının çarpıcılığını daha da görünür kılıyor.

İnci Türkay’dan Ters Köşe Bir Performans

Uzun yıllar boyunca ekranlarda güçlü ve kusursuz karakterlerle tanınan İnci Türkay, bu projede bambaşka bir rol üstleniyor. Bu kez sahnede kırılgan, içsel çatışmalar yaşayan ve vicdanıyla yüzleşen bir kadını canlandırıyor.

Türkay’ın sahne hakimiyeti ve duygu aktarımı, hikayeyi yalnızca anlatmakla kalmıyor; izleyiciyi doğrudan içine çekiyor. Bu nedenle performans, oyunun en güçlü yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tamamı Kadınlardan Oluşan Güçlü Yaratıcı Ekip

Oyunun yaratıcı ekibi de en az hikayesi kadar dikkat çekiyor. Tüm ekip kadınlardan oluşuyor ve bu durum projeye güçlü bir perspektif kazandırıyor. Yönetmen koltuğunda Ayşegül Hardern yer alırken, çeviri süreci Lal Selin Atakay tarafından yürütülüyor. Işık tasarımında Ayşe Sedef Ayter, sahne tasarımında ise Gülfem Özdoğan imzası bulunuyor.

Bu bütüncül yaklaşım, oyunun estetik ve anlatı gücünü önemli ölçüde artırıyor.

Uluslararası Başarıya Sahip Ödüllü Bir Metin

Jennifer Tremblay’in kaleme aldığı “Liste”, yalnızca sahnede değil, edebiyat dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Eser; Governor General’s Literary Award, Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright's Award gibi prestijli ödüllere layık görüldü.

Bu başarı, oyunun evrensel bir hikaye anlattığını ve farklı kültürlerde de karşılık bulduğunu gösteriyor.

İstanbul’da Kaçırılmayacak Bir Tiyatro Deneyimi

Sonuç olarak İnci Türkay Liste oyunu, hem güçlü metni hem de etkileyici performansıyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Vicdan, suçluluk ve yüzleşme gibi evrensel temaları merkezine alan bu oyun, izleyiciyi uzun süre etkisinden çıkamayacağı bir yolculuğa davet ediyor.

Bu nedenle tiyatro severler için 29 Mart, kaçırılmaması gereken özel bir tarih olarak öne çıkıyor.