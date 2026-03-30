İnci Türkay “Liste” ile İstanbul’u Büyüledi!

İnci Türkay, tek kişilik oyun Liste ile Zorlu PSM’de prömiyer yaptı. Yoğun ilgi gören oyun, kapalı gişe sahnelendi ve ayakta alkışlandı.

İnci Türkay “Liste” ile İstanbul’u Büyüledi!
Yayın Tarihi : 30-03-2026 12:01

İnci Türkay, ödüllü tek kişilik oyun “Liste” (The List) ile 29 Mart akşamı Zorlu PSM’de İstanbul prömiyerinde sahneye çıktı. Jennifer Tremblay imzalı metinle sahneye çıkan Türkay, aynı akşam sahnelediği iki temsilde de temposunu düşürmeden izleyiciyi etkisi altına aldı ve tam not aldı.

17.00 ve 19.30 temsilleri tamamen dolu salona oynanırken, her iki seansta da finalde ayakta alkışlandı. Sahne boyunca kurulan yoğun bağ izleyiciye güçlü bir atmosfer yaşattı. Finalde uzun süre alkışlanan Türkay, seyirciyi selamladı.

Yaklaşan oyunlar:
3 Nisan – Baba Sahne (20.30)
 5 Nisan – Ankara Tatbikat Sahnesi (15.00 / 19.00)

