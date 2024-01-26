İnci Taneleri'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte İnci Taneleri 2. Bölüm fragmanı...

Gündemde uzun süre konuşulan ve sosyal medyada büyük ilgi gören Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri'nin ilk bölümü, büyük bir merakla beklenen anında ekrana geldi. Kadın cinayetleriyle ilgili eleştirilere yanıt veren dizi, sosyal medya ve reytinglerde zirveye yerleşti. Ayrıca, dizinin ikinci bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.

BKM imzalı 'İnci Taneleri' dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Her karakterin özel bir hikayesini anlattığı dizi, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez ile izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleriyle her perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanacak olan 'İnci Taneleri', izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.



İşte İnci Taneleri 2. Bölüm fragmanı: