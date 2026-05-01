İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka Askeri Üniformayı Giydi: İşte O Kareler!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan İnci Taneleri dizisindeki başarılı performansının ardından bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dizide hayat verdiği Cihan karakteriyle izleyiciden tam not alan Aka, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere bir süredir setlerden uzak kalmıştı. Genç oyuncu, vatan borcunu tamamladıktan sonra kışlada çekilen özel anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medyada Paylaşılan Askerlik Kareleri

Kubilay Aka, kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Üniformalı pozlarını "Vatan borcu ödendi" notuyla paylaşan ünlü ismin bu gönderisi, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Oyuncunun kısa saçlı ve sakalsız hali, takipçileri arasında eğlenceli yorumlara neden olurken, imaj değişikliği dikkatli gözlerden kaçmadı.

İnci Taneleri Hayranlarından Yoğun İlgi

Özellikle Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin takipçileri, sevilen oyuncunun bir an önce setlere dönmesi için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Dizideki sert ama duygusal Cihan karakterinden sonra Aka’nın askeri disiplin içindeki halleri, hayranları için sürpriz bir içerik oldu. Paylaşılan karelerin altına yapılan yorumlarda, ünlü ismin her haliyle karizmatik olduğu vurgulandı.

Setlere Dönüş Hazırlığı Başladı

Askerlik görevini tamamlayan Kubilay Aka’nın, kısa bir dinlenme sürecinin ardından yeniden kamera karşısına geçmesi bekleniyor. Hem sinema hem de dizi projeleri için teklifler almaya devam eden başarılı oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı bu son paylaşımla hayranlarıyla olan bağını tazeledi. Magazin dünyası, Aka'nın askerlik sonrası ilk projesinin ne olacağını şimdiden merakla takip etmeye başladı.