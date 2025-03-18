İnci Taneleri'nin Cenk'i Bekir Aksoy'dan müjdeli haber: Üçüncü kez baba oluyor!

Çiçek Taksi, Doktorlar ve Türk Malı gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ile birlikte katıldığı bir davette sevindirici haberi verdi. 56 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Kardeş geliyor" diyerek üçüncü kez baba olacağını duyurdu.

Nazife Aksoy İkinci Kez Anne Olacak

Bekir Aksoy, 2017 yılında Derya Çavuşoğlu ile olan evliliğini sonlandırmış ve 2019 yılında Nazife Aksoy ile hayatını birleştirmişti. Çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen Asil adında bir oğulları bulunuyor. Nazife Aksoy, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşarken, çift bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

Bekir Aksoy'un Kariyeri ve Aile Hayatı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Cenk karakterine hayat veren Bekir Aksoy, oyunculuk kariyerindeki başarılarını aile hayatındaki mutlulukla taçlandırıyor. Ünlü oyuncunun, eski eşi Derya Çavuşoğlu ile olan evliliğinden Emir adında bir oğlu daha bulunuyor.