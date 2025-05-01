İnci Taneleri’nden Final Kararından Vazgeçildi: 44. Bölümde Sezon Finali Yapacak

İnci Taneleri, 45. bölümde final yapmayı düşünürken, Kanal D’nin isteği üzerine 44. bölümde sezon finali yapacak. Yeni sezon için hazırlıklar başlıyor.

İnci Taneleri’nden Final Kararından Vazgeçildi: 44. Bölümde Sezon Finali Yapacak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-05-2025 15:32

İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan popüler dizi, final kararından vazgeçti. Başlangıçta 45. bölümde final yapacağı duyurulan diziye Kanal D devam etme kararı aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın Zorlu Kararı ve Kanal D'nin İnisiyatifi

Yılmaz Erdoğan dizisinin 45. bölümde final yapmasını istese de, Kanal D dizinin devamını talep etti. BKM (dizinin yapım şirketi) ve Kanal D arasındaki anlaşma ile dizi, 44. bölümde sezon finali yapacak.

“Organize İşler” Çekimleri ve İnci Taneleri’nin Geleceği

Dizinin ekibi, yaz boyunca Şenol Sönmez’in yönetiminde Netflix’e çekilecek olan 8 bölümlük Organize İşler dizisinin çekimlerine odaklanacak. Çekimlerin bitişine bağlı olarak, İnci Taneleri dizisinin 3. sezonunun çekimlerine başlanacak. Kanal D ise dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlamasını istiyor ve bu konuda görüşmeler sürüyor.

İnci Taneleri’nin Geleceği

Dizi severler, İnci Tanelerinin 3. sezonuna odaklanarak yeni gelişmeleri takip edecek. Dizi, hem Yılmaz Erdoğan’ın hem de Kanal D ve BKM’nin kararlı adımlarıyla ekranlara gelmeye devam edecek.

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