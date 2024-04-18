İnci Taneleri'nde Piraye’nin pavyon ziyareti dengeleri değiştirecek mi?

Dilber’in duygularını korkusuzca ifade ediyor!

Azem’e karşı hislerine bir türlü istediği gibi cevap bulamayan Dilber, duygularını ifade etmekten geri durmuyor. Azem’in karşısına çıkıp yüzleşmek isteyen Dilber, düşüncelerini korkusuzca söylüyor.

Piraye’nin pavyon ziyareti dengeleri değiştirecek mi?

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nin yayınlanan yeni tanıtımında şaşırtıcı anlar yaşandı. Dilber’in pavyonda dans ettiği sırada içeri giren Piraye’nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Azem, Dilber, Piraye üçgeninde neler yaşanacağı dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, ilgi çeken sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!



İnci Taneleri – 11. Bölüm Tanıtım 2