'İnci Taneleri'nde Nehir karakterini kim canlandıracak? İşte o isim...

'İnci Taneleri'nde Nehir karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. İşte detaylar...

'İnci Taneleri'nde Nehir karakterini kim canlandıracak? İşte o isim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 16:33

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen ve fenomen haline gelen dizisi "İnci Taneleri", her perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin uzun zamandır merakla beklenen gelişmesi ise Azem'in kızı Nehir karakterini canlandıracak oyuncunun kim olacağıydı.

Sonunda, merakla beklenen karar açıklandı. Birsen Altuntaş'a göre; "Zalim İstanbul" dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren ve "İyilik" projesiyle de dikkatleri üzerine çeken Sera Kutlubey, "İnci Taneleri"nin Nehir'i olarak seçildi.

Sera Kutlubey, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda yazarlık yeteneğiyle de biliniyor. Bu yeni projede Nehir karakterine hayat vererek izleyicilere farklı bir performans sunmayı amaçlıyor.

İzleyicilerin heyecanla beklediği Nehir karakterinin Sera Kutlubey'in yorumuyla nasıl bir boyut kazanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İnci Taneleri dizisinin bu yeni soluğuyla birlikte daha da ilgi çekeceği ve heyecanın artacağı şimdiden belli.

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