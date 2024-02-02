İnci Taneleri reytingleri sildi süpürdü

Dün akşam 2. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan İnci Taneleri reytinglerde zirveye oturdu. İşte detaylar...

İnci Taneleri reytingleri sildi süpürdü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-02-2024 14:14

Dün akşam Kanal D'de yayınlanan 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' adlı dizinin yeni bölümü, tüm Türkiye'nin ilgisini çekti. İkinci bölüm, AB kategorisinde 11,39 reyting ve 31,26 izlenme oranı, 20+ABC1 kategorisinde 12,57 reyting ve 28,85 izlenme oranı, tüm kişilerde ise 10,69 reyting ve 25,11 izlenme oranı elde ederek tüm kategorilerde günün birincisi oldu.

BKM imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in bulunduğu dizide her karakterin kendine özgü bir 'inci'likli hikayesi bulunuyor.

İkinci bölümde, Azem (Yılmaz Erdoğan) yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken çocuklarıyla ilgili ipuçları aramaya devam ediyor. Piraye'nin (Selma Ergeç) kızıyla iletişimini geliştirmeye çalışan Azem, aynı zamanda Dilber'e (Hazar Ergüçlü) destek oluyor. Yeni bölümde ilk kez görünen Cihan (Kubilay Aka) ve Nusret'in (Rıza Kocaoğlu) hikayeleri ise izleyicileri meraklandırdı.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

 

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