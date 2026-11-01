İmza Atmazsan Beni Unut! İrem Derici Nişanlısını Köşeye Sıkıştırdı

İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu’ya evlilik için yıl sonuna kadar süre verdi. Ünlü şarkıcının “İmzayı atmazsan beni unut!” sözleri gündem oldu.

İmza Atmazsan Beni Unut! İrem Derici Nişanlısını Köşeye Sıkıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2026 12:05

Ünlü şarkıcı İrem Derici nişanlısı Melih Kunukçu’ya yaptığı evlilik çağrısıyla gündeme geldi. Özel hayatıyla sık sık konuşulan Derici ilişkilerinde yaşadıkları zorlu dönemi geride bıraktıklarını ve sevgilisini yeniden eskisinden de çok sevdiğini anlattı. Ancak şarkıcının nişanlısına küçük bir hatırlatması da vardı: Evlilik imzası için artık fazla zaman kalmadı!

Zorlu Günler Onları Birbirine Daha Çok Bağladı

Burak Bulut’un Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konsere katılan İrem Derici çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sohbet sırasında nişanlısı Melih Kunukçu ile ilişkilerinin nasıl gittiği de konuşuldu.

Derici ikilinin bir süredir kolay günler geçirmediğini ama bütün bu yaşananların ilişkilerine farklı bir güç kattığını söyledi. Hem kendisi hem de nişanlısı için bu sürecin yorucu olduğunu anlatan şarkıcı artık her şeyin yoluna girdiğini belirtti.

Hatta sevgilisine olan duygularının daha da güçlendiğini söyleyerek “Ben bir kez daha aşık oldum ona” dedi. Görünen o ki yaşadıkları sıkıntılar çiftin birbirine olan sevgisini azaltmak yerine artırmış.

Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Mesajı Gönderdi

İşin en eğlenceli kısmı ise evlilik konusu açılınca yaşandı. Melih Kunukçu’nun o sırada maç izlediğini söyleyen Derici fırsatı kaçırmadı ve nişanlısına basın mensupları aracılığıyla seslendi.

Şarkıcının sözleri oldukça netti: “Şu an maç izliyor ama sevgilime buradan sesleniyorum. Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!”

Bu çıkış Derici’nin evlilik konusunda artık beklemek istemediğini gösterdi. Üstelik bunu söylerken kullandığı esprili ama kararlı tavır da dikkat çekti.

40’lı Yaşlardan Beklentisi Büyük

İrem Derici geleceğe dair düşüncelerini paylaşırken 30’lu yaşlarının hem güzel hem oldukça yorucu geçtiğini söyledi. Zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten şarkıcı 40’lı yaşlarından çok daha umutlu ve büyük beklentiler içinde olduğunu anlattı.

Geçmişte yaşadığı olaylara dönüp bakarken pişmanlıklarla uğraşmayı da pek sevmediğini şu sözlerle ifade etti: “Keşke dünyanın en gereksiz kelimesidir. Öpülmüş yanakların davası olmaz.”

Şimdi gözler Melih Kunukçu’da! Bakalım nişanlısı bu yıl bitmeden beklenen imzayı atacak mı?

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