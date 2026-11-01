Hülya Koçyiğit Yıllar Sonra İtiraf Etti! Oyunculuğu Neden Bıraktı?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit hem geçmişe yolculuk yaptı hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Asiye Acar’ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Pazar Gezmesi programına konuk olan usta oyuncu evinin kapılarını izleyicilere açtı. Sinema kariyerinin en özel anılarını paylaşan Koçyiğit kendisi için ayrı bir yere sahip olan Susuz Yaz filminden söz ederken duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun oyunculuğa neden ara verdiğine ilişkin açıklamaları da dikkat çekti.

Susuz Yaz Onun İçin Sadece Bir Film Değil!

Hülya Koçyiğit’in kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan Susuz Yaz yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin tekrar ekranlara gelecek olması usta oyuncuyu oldukça heyecanlandırmış durumda.

Filmle ilgili duygularını anlatan Koçyiğit, Susuz Yaz için “Benim ilk aşkım” ifadesini kullandı. Bu yapımın hayatında ne kadar özel bir yere sahip olduğunu anlatan sanatçı filmin Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanmasının Türk sineması adına büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Koçyiğit bu başarı sayesinde Türk sinemasının uluslararası alanda önemli bir başarı elde ettiğini de hatırlattı.

Oyunculuğa Neden Ara Verdiğini İlk Kez Anlattı

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri de Hülya Koçyiğit’in neden uzun zamandır kamera karşısında olmadığına ilişkin sözleri oldu.

Usta oyuncu kendisine gelen senaryolarda genellikle fitneci, ara bozucu ve gençlerin arasını açmaya çalışan anne karakterlerinin bulunduğunu söyledi. Bu tarz rollerde kendisini görmek istemediğini açıkça dile getiren Koçyiğit “Gençleri ayırmaya çalışan bir kadın rolünde kendimi göremiyorum” diyerek tercihinin nedenini anlattı.

Hülya Koçyiğit programda yalnızca sinema kariyerini değil özel hayatını da konuştu. Tam 58 yıllık evliliğine dair anılarını ve deneyimlerini paylaşan sanatçının açıklamaları merak uyandırdı.