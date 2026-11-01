Hülya Koçyiğit Yıllar Sonra İtiraf Etti! Oyunculuğu Neden Bıraktı?

Hülya Koçyiğit, oyunculuğa neden ara verdiğini ilk kez anlattı. Usta sanatçının kendisine gelen rollerle ilgili sözleri ve itirafları dikkat çekti.

Hülya Koçyiğit Yıllar Sonra İtiraf Etti! Oyunculuğu Neden Bıraktı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2026 13:48

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit hem geçmişe yolculuk yaptı hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Asiye Acar’ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Pazar Gezmesi programına konuk olan usta oyuncu evinin kapılarını izleyicilere açtı. Sinema kariyerinin en özel anılarını paylaşan Koçyiğit kendisi için ayrı bir yere sahip olan Susuz Yaz filminden söz ederken duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun oyunculuğa neden ara verdiğine ilişkin açıklamaları da dikkat çekti.

Susuz Yaz Onun İçin Sadece Bir Film Değil!

Hülya Koçyiğit’in kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan Susuz Yaz yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin tekrar ekranlara gelecek olması usta oyuncuyu oldukça heyecanlandırmış durumda.

Filmle ilgili duygularını anlatan Koçyiğit, Susuz Yaz için “Benim ilk aşkım” ifadesini kullandı. Bu yapımın hayatında ne kadar özel bir yere sahip olduğunu anlatan sanatçı filmin Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanmasının Türk sineması adına büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Koçyiğit bu başarı sayesinde Türk sinemasının uluslararası alanda önemli bir başarı elde ettiğini de hatırlattı.

Oyunculuğa Neden Ara Verdiğini İlk Kez Anlattı

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri de Hülya Koçyiğit’in neden uzun zamandır kamera karşısında olmadığına ilişkin sözleri oldu.

Usta oyuncu kendisine gelen senaryolarda genellikle fitneci, ara bozucu ve gençlerin arasını açmaya çalışan anne karakterlerinin bulunduğunu söyledi. Bu tarz rollerde kendisini görmek istemediğini açıkça dile getiren Koçyiğit “Gençleri ayırmaya çalışan bir kadın rolünde kendimi göremiyorum” diyerek tercihinin nedenini anlattı.

Hülya Koçyiğit programda yalnızca sinema kariyerini değil özel hayatını da konuştu. Tam 58 yıllık evliliğine dair anılarını ve deneyimlerini paylaşan sanatçının açıklamaları merak uyandırdı.

Benzer Haberler
Şafak Sezer’in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Şafak Sezer’in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Arzum Onan’dan 53. Yaşında Duygulandıran İtiraf! Arzum Onan’dan 53. Yaşında Duygulandıran İtiraf!
Engin Altan Düzyatan’dan Şov! Mike Tyson Ve Ronaldinho’yla Buluştu Engin Altan Düzyatan’dan Şov! Mike Tyson Ve Ronaldinho’yla Buluştu
Teoman Öldü mü? Daha 17’de Herkesi Sarsan Gelişme! Teoman Öldü mü? Daha 17’de Herkesi Sarsan Gelişme!
Hem Oğlu Hem Annesi! Çağla Şıkel’den Çifte Doğum Günü Hem Oğlu Hem Annesi! Çağla Şıkel’den Çifte Doğum Günü
Cenk Eren’den Nazan Öncel’e Yıllar Sonra Sert Gönderme! Cenk Eren’den Nazan Öncel’e Yıllar Sonra Sert Gönderme!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!