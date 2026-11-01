Mazhar Alanson’dan Eşi Biricik Suden’e Şok Tehdit! “Seni Boşarım” Dedi

Mazhar Alanson ile 25 yıldır evli olan Biricik Suden katıldığı programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatı evliliği ve kendisiyle ilgili merak edilen konular hakkında konuşan Suden eşinin estetik konusundaki tavrını da ilk kez anlattı. Ünlü ismin aktardığına göre Mazhar Alanson özellikle dudak estetiğine kesinlikle karşı! Üstelik bu konuda eşine oldukça net bir uyarıda bulunmuş.

Mazhar Alanson’dan Eşine Estetik Uyarısı!

Esra Ezmeci’nin YouTube programına konuk olan Biricik Suden eşi Mazhar Alanson’un estetik konusundaki düşüncelerini paylaştı. Suden’in anlattığına göre Alanson, ilerleyen yaşlarda yüz gerdirme gibi işlemler yaptırmasına karşı çıkmayacağını ancak dudaklarını büyütmesine kesinlikle sıcak bakmadığını söylemiş.

Ünlü şarkıcının eşine “Yaşlandıkça lift yaptırmak istersen karışmam. Ama sakın bir gün dudaklarını şişirerek gelme, boşarım” dediğini aktaran Suden bu sözleriyle dikkat çekti.

“Yüzümde Ne Botoks Ne Dolgu Var”

Biricik Suden kendisi hakkında çıkan estetik haberlerine de açıklık getirdi. Sürekli estetik yaptırdığı yönünde yorumlarla karşılaştığını söyleyen Suden yüzünde herhangi bir işlem bulunmadığını belirtti.

Ünlü isim “Yüzümde ne botoks ne de dolgu, hiçbir şey yok” diyerek iddialara son noktayı koydu.

25 Yıllık Evliliğin Sırrını Açıkladı

Mazhar Alanson ile uzun yıllardır devam eden evlilikleri hakkında da konuşan Suden kusursuz bir evlilik olmadığına dikkat çekti. Ona göre önemli olan yıllar geçse bile eşlerin birbirleriyle sohbet edebilmesi.

Suden “Hâlâ sohbet edebiliyoruz. Bu çok önemli” sözleriyle evliliklerinin kendisi için en değerli yanlarından birini anlattı.

Misofonya Hastalığıyla Mücadele Ediyor

Programda çocukların ağlamasıyla ilgili sözlerine de açıklık getiren Suden misofonya hastalığı olduğunu söyledi. Seslere karşı aşırı hassasiyet yaşadığını belirten ünlü isim özellikle çocukların yüksek sesle ağlamasından rahatsız olduğunu anlattı.

Ancak çocuklarla bir sorunu olmadığını asıl eleştirisinin ebeveynlerin davranışlarına yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca özgürlüğüne düşkün olduğu için hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemediğini ve anneliğin kendisi için oldukça zor olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.