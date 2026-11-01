Cem Yılmaz’dan Şaşırtan Hareket! Can Güvenliğini Hiçe Saydı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz trafikteki görüntüsüyle şaşkınlık yarattı. İstanbul Levent sokaklarında elektrikli bisikletiyle dolaşırken objektiflere yakalanan Yılmaz kask takmamasıyla dikkat çekti. Elinde bir poşetle sokaklarda tur atan ünlü komedyenin rahat tavırları da gözlerden kaçmadı. Görüntüleri görenler ise aynı soruyu sormadan edemedi: Cem Yılmaz neden kask takmadı?

Levent Sokaklarında Elektrikli Bisiklet Keyfi

Gündelik hayatında zaman zaman kameralara yansıyan Cem Yılmaz Levent'te elektrikli bisikletiyle görüntülendi. Ofisi ile evi arasındaki mesafenin kısa olması nedeniyle bisiklet kullanmayı tercih ettiği düşünülen komedyen trafikte oldukça rahat görünüyordu.

Ancak görüntülerde dikkat çeken asıl ayrıntı Yılmaz'ın başında kask bulunmamasıydı. Ünlü komedyenin herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan trafiğe çıkması görenlerin dikkatinden kaçmadı. Kısa mesafeli bir yolculuk yapıyor olması güvenlik önlemlerinin önemini ortadan kaldırmıyor.

Elindeki Poşetle Objektiflere Yakalandı

Cem Yılmaz'ın sokaktaki görüntülerinde bir başka detay da elindeki poşet oldu. Elektrikli bisikletiyle yoluna devam eden ünlü isim kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince oldukça sakin bir tavır sergiledi.

Gazetecilerin karşısından geçerken onlara sadece “Kolay gelsin” diyen Yılmaz herhangi bir açıklama yapmadan yoluna devam etti. Her zamanki rahat tavrını koruyan komedyen kısa süreli karşılaşmanın ardından gözden kayboldu.

Kasksız Görüntüsü Tartışma Yarattı

Ünlü komedyenin bu görüntüleri trafikte güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Özellikle elektrikli bisiklet kullanırken koruyucu ekipmanların önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Cem Yılmaz'ın kısa mesafe nedeniyle kask takmadığı düşünülse de trafikte her an beklenmedik bir durum yaşanabilir. Üstelik tanınmış isimlerin günlük hayattaki tercihleri de ister istemez dikkat çekiyor. Bakalım Yılmaz kasksız bisiklet turuyla ilgili ilerleyen günlerde bir açıklama yapacak mı?