İlyas Yalçıntaş'ın Duruşmasında Adli Kontrol Kararı: Ünlü Şarkıcı Tahliye Oldu

Türk müzik dünyasının sevilen seslerinden İlyas Yalçıntaş "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada temmuz ayından bu yana tutuklu bulunan ünlü şarkıcı hakkında mahkeme heyeti ara kararla tahliye kararı verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi amacıyla 15 Aralık tarihine ertelendi.

İlyas Yalçıntaş Mahkemedeki Savunmasını Anlattı

Duruşmada tutuklu sanık olarak hakim karşısına çıkan İlyas Yalçıntaş hakkındaki suçlamaları reddederek yalnızca kullanıcı olduğunu ifade etti. Tanınan bir sanatçı olması nedeniyle kamuoyuna ve hayranlarına kötü örnek olmamak korkusuyla ilk ifadesinde madde kullanımını inkar ettiğini belirten Yalçıntaş, savunmasında şu dikkat çekici sözlere yer verdi:

"Ben tanınan bir şarkıcıyım. Böyle bir dosyayla karşı karşıya olduğum için utanç duyuyor ve üzülüyorum. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu reddediyorum. Üzülerek söylüyorum ki kenevir kullanıcısıydım. 6 ay önce denemek amacıyla İngiltere'de bir İngiliz vatandaşıyla kokain kullanmıştım. Kullandığımda beni aşırı derecede rahatsız etmişti... Evimde bulunan hassas teraziye gelecek olursak fitness sporuyla ilgilendiğim ve gıda ölçümü yaptığım için bulunduruyordum."

Yalçıntaş iddianamede yer alan mesajlaşmaların ve sokak jargonu kullanılan diyalogların ise tamamen günlük alışverişine ve yardımcısıyla olan tütün teminine ilişkin olduğunu savundu.

Tanık Polis Memuru

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve operasyona katılan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar biriminde görevli uzman çavuş Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramalarda yatak odasında iki uyuşturucu öğütücü aparat, mutfakta hassas terazi ve içinde kırıntılar bulunan kavanozlar ele geçirildiğini belirtti. Tanık polis, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına veya başkalarına temin ettiğine dair herhangi bir görgüsü ya da bilgisi olmadığını dile getirdi.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Mahkeme heyeti, sanık İlyas Yalçıntaş'ın savunması tanık beyanları ve dosyadaki mevcut durumu değerlendirerek imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Duruşma eksik evrakların tamamlanması ve dosyadaki incelemelerin bitirilmesi için 15 Aralık'a ertelendi.