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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Eğitim sistemi değişti, MEB son dakika açıkladı

MEB son dakika açıklaması… İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için eğitim sistemi tamamen değişti. İşte yeni alınan kararlar…

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Eğitim sistemi değişti, MEB son dakika açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 08:01

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde eğitimde bir dizi önemli değişiklik yaparak velileri ve öğrencileri şaşırtacak bir karne değişikliği daha duyurdu. Bu değişiklikler, "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nde gerçekleştirildi ve toplamda 44 farklı madde üzerinde yapıldı.

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ YENİDEN TANIMLANDI

Bu değişikliklerin arasında önemli bir yer tutan konulardan biri, öğrenci değerlendirmelerinin yeniden tanımlanması oldu. Daha önceki sistemde, öğrencilerin karne değerlendirmeleri "pekiyi," "iyi," "orta," "geçer," ve "başarısız" şeklindeydi. Ancak yeni yönetmelikle birlikte bu değerlendirmeler farklılaştırıldı. Artık öğrencilerin başarıları "çok iyi," "iyi," "yeterli," ve "geliştirilmeli" olarak ifade edilecek. Bu değişiklik, öğrencilerin eğitim performanslarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine imkan tanıyacak.

DAHA AYRINTILI VE STRESİZ DEĞERLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı, bu değişiklikle öğrencilerin eğitim performanslarını daha ayrıntılı değerlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda öğrencilere stresiz bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor. Bu yeni değerlendirme sistemine geçilmesiyle öğrencilerin başarılarını daha iyi anlamak ve gerektiğinde destek sağlamak da kolaylaşacak.

TÜRKÇE EĞİTİMİNE VERİLEN ÖNEM ARTIYOR

Özellikle Türkçe eğitimine daha fazla önem verilecek. Bu değişiklikler, öğrencilere ana dillerini etkili ve doğru bir şekilde öğrenme konusunda destek olmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yabancı dil eğitimindeki sorunlara çözüm getirilmesi hedefleniyor.

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