İlker Kaleli'ye bomba partner! Çok ünlü bir isim kadroya katıldı

Arak dizisinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Bennu Yıldırımlar ve Tülin Özen gibi tanınmış isimler bulunuyor. Yapılan haberlere göre, İlker Kaleli'nin partneri, oldukça ünlü bir oyuncu oldu.

İlker Kaleli, Most Yapım tarafından üretilen yeni dizi Arak ile anlaşmıştı. Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar bulunuyor ve Arak dizisi Show TV'de ekrana gelecek. Dizinin senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz, Aslı Gönülay ve Ayşin Akbulut yazdı. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise Öykü Karayel oldu. Öykü Karayel, yapımcı Murat Can Oğuz ile anlaşma sağladı ve "Zeynep" karakterini canlandıracak.

İlker Kaleli'nin canlandıracağı "Kara" karakteriyle, dizide Talan ailesinin hırsızlıkla geçimini sağlayan yaşamlarının hikayesi izleyiciyle paylaşılacak. Dizide Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, Furkan Kalabalık, Bedir Bedir, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Beril Kolcu, Ozan Kasal, Yıldıray Şahinler ve İlker Aksum gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.