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İlker Kaleli’nin yeni projesi belli oldu

İlker Kaleli'nin başrolünde yer alacağı “Arak” dizisi güçlü kadrosuyla dikkatleri çekiyor.

İlker Kaleli’nin yeni projesi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-09-2023 16:55

Show TV'nin "Arak" adlı dizisi, ekim ayının son haftalarında çekimlerine başlamayı planlıyor. Bu sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan "Arak" dizisinin başrolünde İlker Kaleli yer alacak. Dizinin yapımcılığını Murat Can Oğuz üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturacak. Dizi, Talan ailesinin sıradışı ve eğlenceli hikayesini anlatacak.

Dizide Bennu Yıldırımlar, Sema Sultan karakterine hayat verecek. İlker Kaleli'nin "Kara" olarak izleyicilerin karşısına çıkacağı dizide, Tülin Özen "Yosun," Furkan Kalabalık ise "Sedat" rolünde yer alacak. Ayrıca Bedir Bedir "Necip," Demircan Kaçel "Poyraz," Cem Zeynel Kılıç "Yağmur," Beril Kolcu "Aslı," Ozan Kasal "Ozan" karakterlerini canlandıracaklar.

Dizide Yıldıray Şahinler "Halim" ve İlker Aksum ise "Baykal" rolleriyle izleyicilerin karşısına çıkacaklar. Ayrıca Kara'nın partneri Zeynep ve babası Rauf rolleri için oyuncu seçmeleri devam ediyor.

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