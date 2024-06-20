İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya doğum günü jesti!

Başarılı oyuncu İlker Kaleli, yaklaşık 4 yıldır mutlu bir ilişki yaşadığı şarkıcı Sıla Gençoğlu için, 44. doğum gününde teknede bir parti düzenledi.

İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya doğum günü jesti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2024 10:07

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken ünlü çift Sıla ve İlker Kaleli, teknede düzenledikleri doğum günü partisiyle aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kaleli, sevgilisi Sıla için İstanbul Boğazı’nda yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubuyla özel bir parti düzenledi.

Parti boyunca şarkılar söyleyip dans eden Sıla ve Kaleli, eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlker Kaleli, sevgilisi Sıla ile çekilen bir fotoğrafını "Dün, bugün, yarın, daima… Beraber dördüncü defa iyi ki doğdun benim canım. Yüzün hep gülsün" notuyla paylaşarak, takipçilerinden "Romantik aşık" yorumlarını aldı.

Sıla'nın doğum gününü unutulmaz kılan bu özel kutlama, çiftin arasındaki güçlü bağı ve romantik ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen bu özel etkinlik, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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