İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya doğum günü jesti!

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken ünlü çift Sıla ve İlker Kaleli, teknede düzenledikleri doğum günü partisiyle aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kaleli, sevgilisi Sıla için İstanbul Boğazı’nda yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubuyla özel bir parti düzenledi.

Parti boyunca şarkılar söyleyip dans eden Sıla ve Kaleli, eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlker Kaleli, sevgilisi Sıla ile çekilen bir fotoğrafını "Dün, bugün, yarın, daima… Beraber dördüncü defa iyi ki doğdun benim canım. Yüzün hep gülsün" notuyla paylaşarak, takipçilerinden "Romantik aşık" yorumlarını aldı.

Sıla'nın doğum gününü unutulmaz kılan bu özel kutlama, çiftin arasındaki güçlü bağı ve romantik ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen bu özel etkinlik, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.