İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı

Ünlü çift İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, özel hayatları ve samimi paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dört yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren ikili, bu kez dostlarının en özel gününde yan yana objektiflere yansıdı.

Dostlarının Düğününde Şahitlik Ettiler

Başarılı müzisyen Güntaç Özdemir ve sevgilisi Ayşe Savut, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini ise yakın arkadaşları İlker Kaleli ile Sıla üstlendi. Ünlü ikili, dostlarının bu mutlu anında onları yalnız bırakmadı.

Sıla Duygusal Anlar Yaşadı

Nikâh sırasında duygusal anlar yaşandığı dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Sıla Gençoğlu, törende gözyaşlarına hâkim olamadı. Samimi halleriyle davetlilerin takdirini toplayan Sıla, içten tavırlarıyla törene damgasını vurdu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kaleli ve Sıla çiftinin düğünden paylaşılan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, “Çok yakışıyorlar”, “Gerçek dostluk böyle olur” ve “Sıla’nın duygusallığı bizi de etkiledi” yorumlarıyla ünlü çifte destek verdi.