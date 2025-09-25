İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, dostları Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut’un düğününde nikâh şahitliği yaptı. Sıla, törende gözyaşlarını tutamadı.

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2025 12:33

Ünlü çift İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, özel hayatları ve samimi paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dört yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren ikili, bu kez dostlarının en özel gününde yan yana objektiflere yansıdı.

Dostlarının Düğününde Şahitlik Ettiler

Başarılı müzisyen Güntaç Özdemir ve sevgilisi Ayşe Savut, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini ise yakın arkadaşları İlker Kaleli ile Sıla üstlendi. Ünlü ikili, dostlarının bu mutlu anında onları yalnız bırakmadı.

Sıla Duygusal Anlar Yaşadı

Nikâh sırasında duygusal anlar yaşandığı dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Sıla Gençoğlu, törende gözyaşlarına hâkim olamadı. Samimi halleriyle davetlilerin takdirini toplayan Sıla, içten tavırlarıyla törene damgasını vurdu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kaleli ve Sıla çiftinin düğünden paylaşılan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, “Çok yakışıyorlar”, “Gerçek dostluk böyle olur” ve “Sıla’nın duygusallığı bizi de etkiledi” yorumlarıyla ünlü çifte destek verdi.

Benzer Haberler
Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi
Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu
Sosyal Medyaya Ara Vermişti! Serenay Sarıkaya Geri Döndü Sosyal Medyaya Ara Vermişti! Serenay Sarıkaya Geri Döndü
Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile İstanbul Gecelerinde Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile İstanbul Gecelerinde
Burcu Esmersoy, Eşini Çıplak Halde Paylaştı! Burcu Esmersoy, Eşini Çıplak Halde Paylaştı!
Bahar Şahin'den Olay Açıklama: Bahar Şahin'den Olay Açıklama: "Oruç. Tutanı Sevmezler"
ÇOK OKUNANLAR
Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
  • 18-09-2025 18:29

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”
  • 23-09-2025 15:24

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
  • 20-09-2025 19:48

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi
  • 19-09-2025 10:00

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi