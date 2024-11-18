İlker Ayrık’tan “Ben Bilmem Eşim Bilir” itirafı: “Milyonluk ceza aldık”

“Yaparsın Aşkım” ve “Ben Bilmem Eşim Bilir” gibi izlenme rekorları kıran programların sunucusu İlker Ayrık, yıllar önce yayınlanan bir bölümde yaşanan talihsiz bir olayın hem programa hem de kanala milyonlarca lira ceza getirdiğini açıkladı.

2012 yılında ekrana gelen “Ben Bilmem Eşim Bilir” programında düzenlenen dansöz oyununda, yarışmacılardan birinin talihsiz bir kazaya neden olduğunu anlatan Ayrık, “Bir dansöz oyunumuz vardı, oradan ceza yedik. Stüdyoya bir boks ringi kuruyoruz. Dansöz sahneye çıkıyor, yarışmacı parayı takıyor, çat diye kıyafet açılıyor. O anları kesmeye çalışsak da yayına verdik ve ceza kaçınılmaz oldu,” dedi. Ceza miktarını hatırlamadığını belirten Ayrık, “Kanala gevrek gevrek girdim. Herkesin suratı asık, bana ceza yedik dediler. ‘Cezayı ben mi ödeyeceğim?’ diye sordum, ‘Hayır’ dediler. O zaman gerekçeyi okuma dedim,” diyerek o dönemi esprili bir şekilde anlattı.

Benzer bir durumu “Yaparsın Aşkım” programında da yaşadığını belirten İlker Ayrık, bir yarışmacının eşini motive etmek için söylediği “Beni başkasıyla düşün” sözlerinin RTÜK tarafından cezaya konu olduğunu hatırlattı.

Ekranlardan uzaklaşarak çiftlik evinde sakin bir yaşam süren ve nostaljik anılarıyla hayranlarını güldüren İlker Ayrık, geçmiş programlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor