İlker Aksum Urla’da Trafikte Çıldırdı! Ağır Küfürler Sosyal Medyayı Salladı

İlker Aksum, Urla’da trafikte bir sürücüyle tartıştı. Küfürlü kavgada eşi müdahale etti, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlker Aksum Urla’da Trafikte Çıldırdı! Ağır Küfürler Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2025 09:47

Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir Urla'da trafikte başka bir sürücüyle yaşadığı gerginlik nedeniyle gündem oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Aksum’un sinir krizi geçirerek ağır küfürler ettiği anlar dikkat çekti.

Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmasa da, yol verme meselesi yüzünden çıkan gerginlik kısa sürede büyüdü. İlker Aksum aracından inerek karşı tarafla sert bir tartışmaya girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, oyuncunun bağırdığı ve küfürler savurduğu görüldü.

Eşi Müdahale Etti

Kavga sırasında İlker Aksum'u eşi Dilay Ekmekçioğlu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Aksum’un sinirlerine hâkim olamadığı ve öfkesini kontrol edemediği anlar kameralara yansıdı. Tartışma çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Henüz Açıklama Yapmadı

Olayın ardından İlker Aksum’dan herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı Aksum'u eleştirirken, bazıları ise yaşananların nedenini sorguladı. Oyuncunun sessizliği sürerken, olayla ilgili yeni gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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