İlker Aksum Canlı Yayında Gözyaşlarına Hakim Olamadı: "Beni Karanlıktan Çıkardı"

Türk sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden İlker Aksum, katıldığı televizyon programında özel hayatına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Yabancı Damat', '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Ramo' gibi önemli projelerle tanınan ünlü oyuncu, Yasemin'in Penceresi programında yaşadığı zorlu süreçleri anlattı. 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen sanatçı, hayatındaki değişimleri ve babalık heyecanını izleyicilerle paylaştı.

Kariyerindeki Zorlu Dönemleri İtiraf Etti

Uzun yıllar sektörün içinde yer alan İlker Aksum, meslek hayatı boyunca yaşadığı psikolojik zorluklara değindi. Kariyeri süresince "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemlerinden geçtiğini belirten oyuncu, bu süreçlerin kendisini ruhsal bir çöküşe sürüklediğini ifade etti. Bu karanlık dönemlerde büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Aksum, yaşadığı içsel çatışmaları samimi bir dille aktardı. Sanatçı, kariyerindeki başarılara rağmen arka planda derin bir yalnızlık ve mutsuzlukla savaştığını dile getirdi.

Eşi Dilay Ekmekçioğlu Hayatını Değiştirdi

Ünlü oyuncu, geçirdiği bu zorlu evrelerden çıkışını eşi Dilay Ekmekçioğlu’na bağladı. Eşinin nefes koçu olması ve antropoloji eğitimi almasının bu süreçte kendisine büyük katkı sağladığını belirten Aksum, yaşadığı değişimi anlattı. Eşinin kendisini o "karanlık çukurdan" çekip çıkardığını ve yeniden hayata bağladığını söyleyen oyuncu, eşine olan minnetini gözyaşlarıyla ifade etti. Bu tanışmanın hayatının dönüm noktası olduğunu vurgulayan sanatçı, ayaklarının yeniden yere sağlam basmasını eşine borçlu olduğunu belirtti.

Lila Bebek ve Geç Babalık Heyecanı

Çiftin 2025 yılının başlarında dünyaya gelen kızları Lila, programın en duygusal konusu oldu. Kızı hakkında konuşurken sesi titreyen İlker Aksum, geç baba olmanın getirdiği mutluluğu tarif etmekte zorlandı. Eşinin kendisine muhteşem bir evlat verdiğini söyleyen oyuncu, bu durumu bir şans ve kader olarak nitelendirdi. Normalde kameralar önünde bu tarz duygusal tepkiler vermediğini ifade eden Aksum, evladı ve eşi söz konusu olunca mutluluktan ağladığını itiraf etti. Programın bu anları sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan içerikler arasına girdi.