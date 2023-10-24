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İlker Aksum baba oluyor! 'Eşim iki aylık hamile'

İlker Aksum, 'Yabancı Damat', 'Çarli', '20 Dakika', 'Hedefim Sensin', '7. Koğuştaki Mucize', ve 'Ramo' gibi birçok projede rol almış bir oyuncu olarak tanınıyor. Aksum, Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile ikinci kez dünyaevine girmişti. Şimdi ise 52 yaşındaki oyuncu sevincini paylaştı; eşinin iki aylık hamile olduğunu duyurdu.

İlker Aksum baba oluyor! 'Eşim iki aylık hamile'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2023 09:30

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçen hafta katıldığı bir programa en büyük pişmanlığını paylaşmıştı. Aksum, "Çok pişmanım, 30'lu yaşlarımda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" şeklinde konuşmuştu.

Yaklaşık iki yıldır beraber olduğu Dilay Ekmekçioğlu ile Haziran ayında evlenen Aksum, eşiyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

İlker Aksum, evliliğiyle ilgili, "Evlilik harika gidiyor. Dört ayı geride bıraktık. Herkese evliliği tavsiye ederim. 52 yaşındayım ve artık evladımız oluyor. Eşim iki aylık hamile" şeklinde konuştu.

Oyuncu, gelecek projelerinden de bahsederek, "Önümüzdeki yıl hem film hem de dizi projelerim var. Çok heyecanlıyım, büyük işlere imza atacağım" dedi.

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