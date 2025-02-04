İlker Aksum baba oldu

Oyuncu İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. 2023 yılında evlenen çift, uzun süredir heyecanla bekledikleri kızları Lila’nın doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı.

52 yaşındaki İlker Aksum, güzel haberi Instagram hesabından duyurarak, "Lila’mızı kucağımıza aldık" notuyla paylaşımda bulundu. Aksum'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden ve ünlü isimlerden tebrik mesajları aldı.

İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan çiftin mutluluğu gözlerden kaçmazken, Lila bebek aileye büyük bir heyecan kattı. Hayranları, ünlü oyuncuya ve ailesine güzel dileklerde bulunarak, minik Lila’ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.