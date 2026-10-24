Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Sahne Gündem Oldu: Yılmaz Erdoğan'ın X Hesabı Askıya Alındı!

Organize İşler'deki 'Kam davulu' sahnesi gündem oldu! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı.

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Sahne Gündem Oldu: Yılmaz Erdoğan'ın X Hesabı Askıya Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 13:05

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'Kam davulu' sahnesi sosyal medyada tepki çekmişti. Artan tepkilerin ardından ünlü oyuncunun X hesabı askıya alındı. İşte detaylar...

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Asım Noyan rolüyle başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de Netflix'te yayına girdi. Dizi ilk günden itibaren gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği, Uraz Kaygılaroğlu'nun karakteri günlerce konuşuldu. Fakat dizinin bir bölümünde yer alan "Kam davulu' sahnesi tepkilere neden oldu.

Tepki Çekti

Sahne sosyal medyada oldukça konuşuldu ve birçok olumsuz yorum aldı. Tepkiler sonrası Yılmaz Erdoğan cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Tartışmalar sürerken beklenmedik bir karar alındı.

X Hesabı Askıya Alındı

'Kam davulu' sahnesi nedeniyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan'ın Twitter hesabı askıya alındı. Gözler ünlü oyuncudan gelecek açıklamalara çevrildi.

 

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