Güller ve Günahlar'da Gözyaşları Sel Olacak: Serhat'ın Büyük Yüzleşmesi!

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kader’in kendi kızı olduğunu öğrenmesiyle büyük bir yıkım yaşayacak olan Serhat’ın sözleri, seyircilerin yüreğine dokunacak.

Serhat'ın Büyük Acısı



Duygu dolu bir bölümle ekrana gelecek Güller ve Günahlar’da Serhat’ın gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu düşünen Zeynep, Serhat’ın gerçeği öğrenmesini sağlayacak. Yıllardır gizlenen sırrın açığa çıkmasıyla Serhat’ın hayatı bir anda değişecek. Kader’in kendi çocuğu olduğunu öğrenen Serhat, geçmişte yaşadıklarını hatırlayarak büyük bir acıyla yüzleşecek.

"Yedi Yılımı Çaldılar Benden"



Kader’i kendi kızı olarak bilmeden ondan uzaklaşmış olmanın acısını yaşayan Serhat, gözyaşlarına boğulacak. Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Serhat, şu sözlerle yürekleri dağlayacak; “Ben senin baban değilim deyip ona gittim. ‘Baba, beni burada bırakma’ diye arkamdan ağlayarak koştu. Ben onu burada bıraktım. Kızımı, çocuğumu burada bıraktım! Yedi yılımı çaldılar benden. Yedi yıl.”

Geçmişin Hesabı Yeniden Açıklacak!

Serhat, Kader’in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyecek? Yedi yıl boyunca kendisinden saklanan gerçeğin hesabını kimlerden soracak? Tüm bu soruların yanıtı yeni bölümde ekrana gelecek.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.