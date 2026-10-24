Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'li Kurtarma Sahnesinin Kamera Arkası Paylaşıldı

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Güneşin Doğduğu Yer’in altıncı bölümündeki kurtarma sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Emir’in doğum gününde dereye düşmesi, Kenan ve Leyla’ya büyük bir korku yaşattı. Oğullarını bulmak için düşünmeden suya atlayan ikili, akıntının içinde Emir’e ulaşmak için büyük çaba gösterdi.

Suya Atlama Sahnesi Sette Eğlenceli Anlara Sahne Oldu

Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin rol aldığı sahnenin çekimleri ise keyifli geçti. Ekibin de suya girerek oyunculara eşlik ettiği çekimlerde gülümseten anlar yaşandı. Gün içinde başlayan yağmur da oyuncuların ve ekibin neşesini bozmadı.



Yıldız Kadrosuyla Her Perşembe atv Ekranlarında

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit (Kenan), Sibel Taşçıoğlu (Celadet), Görkem Sevindik (Ceyhun), Beyza Gümülcine (Leyla), Hilal Anay (Hanzade), Muharrem Türkseven (İhsan), Bahar Süer (Gül), Nazlıcan Demir (Munise), Çağıl Aydıner (Suzi), İlker Yavuz Aksakal (Zeki), Kenan Civiniz (Medet), Sahra Gümüş (Ahsen), Meriç Özkaya (Cezmi), Gamze Bayraktaroğlu (Şennur), Alper Kut (Hikmet), Ezgi Bektaş (Havva), Yeliz Doğramacılar (Alev), Devrim Yakut (Devran) ve Ali Erkazan (Heybet Dede) yer alıyor.

‘Güneşin Doğduğu Yer’, yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı atv’de.