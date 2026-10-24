Sosyal Medyanın İkonik İsmi Merve Boluğur'dan Adriana Lima'ya Gönderme: "İşine Bak Bacım!"

Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi efsane yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Merve Boluğur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu son günlerde hakkında çıkan hamilelik iddialarını esprili bir dille yalanlandı. Başarılı isim ayrıca podyumdaki iddialı yürüyüşüyle de adından söz ettirdi.

"Hamile Miyim? Mucize Bebek O Zaman!"

Podyumda yürüyen Merve Boluğur: "Adriana işine bak bacım." https://t.co/hUwbGe8bw3 — Populicc (@populicc) October 23, 2026

Merve Boluğur'un sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda karın bölgesinin belirgin görünmesi üzerine hamile olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan yorumlara yanıt veren güzel oyuncu iddiaları esprili bir dille yalanladı. Boluğur, "Hamile miyim? Mucize bebek o zaman" sözleriyle hayranlarını güldürdü.

Podyumda Fırtına Gibi Esti

Özel bir markanın lansmanında podyuma çıkan Merve Boluğur yürüyüşü ve şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Defileden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu gönderisine eklediği notla takipçilerini neşelendirdi. Dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya seslenen Boluğur "Adriana işine bak bacım" notunu düşerek podyumdaki iddialı duruşunu espriyle taçlandırdı.