Sosyal Medyanın İkonik İsmi Merve Boluğur'dan Adriana Lima'ya Gönderme: "İşine Bak Bacım!"

Merve Boluğur podyuma çıktı, Adriana Lima'ya esprili bir gönderme yaptı! Hamilelik açıklaması ve lansman detayları haberimizde.

Sosyal Medyanın İkonik İsmi Merve Boluğur'dan Adriana Lima'ya Gönderme:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 13:35

Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi efsane yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Merve Boluğur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu son günlerde hakkında çıkan hamilelik iddialarını esprili bir dille yalanlandı. Başarılı isim ayrıca podyumdaki iddialı yürüyüşüyle de adından söz ettirdi.

"Hamile Miyim? Mucize Bebek O Zaman!"

 

Merve Boluğur'un sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda karın bölgesinin belirgin görünmesi üzerine hamile olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan yorumlara yanıt veren güzel oyuncu iddiaları esprili bir dille yalanladı. Boluğur, "Hamile miyim? Mucize bebek o zaman" sözleriyle hayranlarını güldürdü.

Podyumda Fırtına Gibi Esti

Özel bir markanın lansmanında podyuma çıkan Merve Boluğur yürüyüşü ve şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Defileden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu gönderisine eklediği notla takipçilerini neşelendirdi. Dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya seslenen Boluğur "Adriana işine bak bacım" notunu düşerek podyumdaki iddialı duruşunu espriyle taçlandırdı.

Benzer Haberler
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey’i Ümit Acar Yıllar Sonra Görüntülendi! Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey’i Ümit Acar Yıllar Sonra Görüntülendi!
TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu! TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu!
TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Kıyamet Koptu: Seyirci Ayağa Kalktı! TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Kıyamet Koptu: Seyirci Ayağa Kalktı!
Büşra Develi Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu: Zarafetiyle Kırmızı Halıda Büyüledi! Büşra Develi Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu: Zarafetiyle Kırmızı Halıda Büyüledi!
Teşkilat'ta Şok Gelişme: Azra Ekibi Yarı Yolda Bıraktı! Teşkilat'ta Şok Gelişme: Azra Ekibi Yarı Yolda Bıraktı!
Röportaj Adam Mahsun Karaca Sinemaya Dönüyor: Ben Sana İnanıyorum Fragmanı Yayınlandı! Röportaj Adam Mahsun Karaca Sinemaya Dönüyor: Ben Sana İnanıyorum Fragmanı Yayınlandı!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!
  • 24-10-2026 12:40

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!