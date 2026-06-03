İlk Cinsel Deneyim İtirafıyla Gündem Olan Nazlı Bulum Evleniyor

Televizyon ve dijital platform projelerinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Nazlı Bulum özel hayatında yepyeni bir döneme adım atıyor. Geçmiş dönemde katıldığı bir yayındaki samimi açıklamalarıyla magazin basınının manşetlerini süsleyen ünlü oyuncu uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü mutlu birlikteliğini nikah masasına taşımaya karar verdi.

5 Yıllık İlişki Evlilikle Taçlanıyor

Televizyon ve dijital platform projelerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Nazlı Bulum özel hayatındaki önemli gelişmeyle gündeme geldi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nazlı Bulum uzun süredir birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile evlenmeye hazırlanıyor. Edinilen kulis bilgilerine göre ve ortaya atılan iddiaya göre yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile evlilik kararı alan Bulum nikah hazırlıklarını tamamladı.

Önce Sade Bir Nikah Ardından Büyük Kutlama

Çiftin düğün takvimine dair detaylar da netleşmeye başladı. Yoğun bir hazırlık sürecini geride bırakan ikili evlilik işlemlerini iki aşamalı bir kutlamayla taçlandıracak. Çiftin bu ay içinde sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenildi. Büyük bir şatafattan kaçınan çiftin 24 Haziran'da aile üyelerinin katılacağı sade bir törenle dünyaevine gireceği belirtildi.

Resmi imzaların atılmasının hemen ardından ise arkadaş grubuyla bir araya gelinecek. Nazlı Bulum ve Doruk Kaya'nın resmi nikahın ardından 27 Haziran'da dostları ve yakın çevrelerinin katılımıyla bir kutlama organizasyonu düzenleyeceği öğrenildi.

Geçmişteki Samimi Açıklamaları Yeniden Akıllara Geldi

Güzel oyuncunun evlilik haberinin yayılmasının ardından hayranları ve magazin takipçileri ünlü ismin geçmişte dijital bir platformda yaptığı samimi itirafları yeniden gündeme taşıdı. Nazlı Bulum daha önce katıldığı bir programda ilk cinsel deneyimine ilişkin yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Toplumsal tabuları yıkan duruşuyla takdir toplayan oyuncu annesinin bu konuda kendisine "mutlaka özel biriyle olması gerektiği" yönünde tavsiyelerde bulunduğunu anlatmıştı. Annesinin bu değerli nasihatini hayatının merkezine koyduğunu belirten Bulum'un 5 yıldır hayatında olan "özel kişi" Doruk Kaya ile hayatını birleştirecek olması hayranlarını duygulandırdı.