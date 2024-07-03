İlhan Şen'den proje değişikliği

Son olarak Safir dizisinde rol alan İlhan Şen'in “Esas Oğlan” isimli yeni bir projeyle setlere dönmesi bekleniyordu. Fakat son gelen bilgilere göre İlhan Şen başka bir projeyi kabul etti. İşte detaylar...

İlhan Şen'den proje değişikliği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2024 12:53

Ünlü oyuncu İlhan Şen'in BKM imzalı “Esas Oğlan” dizisiyle görüştüğü konuşuluyordu, ancak son gelen haberlere göre Şen projede yer almayacak. "Safir" dizisinin ardından gelen teklifleri değerlendiren başarılı oyuncu, Hadise’yle partner olacağı iddia edilen “Esas Oğlan” projesi yerine başka bir yola gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şen, aynı dönemde gelen bir yabancı dijital projeyi kabul etti. Bu karar, hayranları arasında büyük merak uyandırdı. İlhan Şen'in yeni projede hangi rolle karşımıza çıkacağı ve uluslararası arenada nasıl bir performans sergileyeceği heyecanla bekleniyor.

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