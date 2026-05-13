İlhan Mansız'ın Yeni İmajı Gündem Oldu!



Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, Nişantaşı'nda ortaya çıktı. 2002 Dünya Kupası’nın unutulmaz isimlerinden biri olan eski futbolcunun sokaktaki görüntüsü hem hayranlarını şaşırttı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yeni İmajı Şaşırttı!

İlhan Mansız futbol oynadığı dönemde sadece kariyeriyle değil imajıyla da gündemdeydi. Farklı saç stilleri ve tarzıyla dönemin gençlerinin rol modeli olmuştu. Fakat 50 yaşındaki eski yıldız Nişantaşı sokaklarında bu kez bambaşka bir silüetle ortaya çıktı. Mansız'ın uzayan ve tamamen beyazlayan saçları dikkat çekti. Yaşının getirdiği olgunluğu tarzına yansıyan eski futbolcu "yıllara meydan okuyan karizmasıyla" yeniden gündeme geldi.



Sessizliğini Korumaya Devam Ediyor

Nişantaşı sokaklarında dolaşırken magazin muhabirlerine yakalanan İlhan Mansız objektifleri fark etmesine rağmen hiç istifini bozmadan yoluna devam etti. Ayrıca basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara da cevapsız bıraktı. İlhan Mansız'ın bu gizemli tavrı sosyal medyada gündem oldu.



Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Görüntüler kısa bir sürede sosyal medyaya düştü. İlhan Mansız'ın yeni görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim İlhan Mansız'ın beyazlayan saçlarına rağmen karizmasından hiçbir şey kaybetmediğini düşünürken, diğer kesim ise eski futbolcunun eski karizmasından eser kalmadığını söyledi.

Dünya Kupası'nda Yıldızlaştı!

Altın yıllarını Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde yaşayan İlhan Mansız 2002 Dünya Kupası'nda tam bir fenomene dönüşmüştü. Roberto Carlos'a attığı o efsane çalım ve Senegal ağlarına gönderdiği altın gol futbolseverlerin hala hafızalarındaki yerini korumaya devam ediyor. Yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle futbola erken veda eden oyuncu sonrasında Buz Pateni ve Survivor gibi yarışmalarda karşımıza çıksa da şu sıralar hayatına futbol yorumcusu olarak devam ediyor.