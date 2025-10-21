İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi

Yine Saç Rengini Değiştirdi

Güzel oyuncu İlayda Alişan, imaj değişiklikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez saç rengini değiştirerek takipçilerinin dikkatini çekti. Birkaç hafta önce koyu renge boyattığı saçlarını yeniden sarıya çeviren İlayda Alişan, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

“Mini Seda” Yorumları Yağdı

İmaj yeniliğinin ardından pozlarını Instagram’da paylaşan İlayda Alişan, takipçileri tarafından “mini Seda” ve “Seda Sayan’ın gençliği” yorumlarıyla karşılaştı. Makyaj tarzı ve saç rengiyle Seda Sayan’a benzetilen oyuncuya, “Tıpkı müstakbel kaynanası”, “Aynı Seda Sayan’ın gençliği”, “Genetik geçiş başlamış” şeklinde esprili yorumlar da geldi.

Aşk Doludizgin Devam Ediyor

Geçtiğimiz yılın sonlarında Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişkiye başlayan İlayda Alişan, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İkilinin ilişkisi her geçen gün daha da güçlenirken, çiftin geçtiğimiz aylarda birlikte verdikleri pozlar da çok konuşulmuştu.

Oğulcan Engin ile ilişkilerinin ciddiyet kazandığı bilinen güzel oyuncu, evlilikle ilgili sorulara “Kısmet” yanıtını vererek samimi bir açıklamada bulunmuştu.

Takipçilerini Şaşırttı

Her yeni paylaşımıyla gündem olmayı başaran İlayda Alişan, bu defa sadece güzelliğiyle değil, tarzındaki değişimle de konuşuluyor. Oyuncunun “Seda Sayan’a benzerliği” sosyal medyada kısa sürede trend oldu.