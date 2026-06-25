Merve Dizdar 40 Oldu! Ezgi Mola’dan Şaşırtan Jest

“Masumlar Apartmanı” dizisini izleyenler Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın ekran uyumunu çok iyi hatırlayacaktır. İkilinin dizide başlayan birlikteliği sadece kamera önünde kalmadı zamanla gerçek hayatta da güçlü bir dostluğa dönüştü.

Aradan geçen yıllara rağmen bu arkadaşlığın hiç bozulmaması da hayranlarının dikkatini çekiyor. Çünkü çoğu dizi arkadaşlığı proje bitince dağılırken onların bağı tam tersine daha da güçlenmiş gibi görünüyor.

Merve Dizdar’a Erken Doğum Günü Sürprizi

Son olarak Merve Dizdar’ın 40. yaş günü için Ezgi Mola’dan oldukça samimi bir kutlama geldi. Mola yakın arkadaşına sürpriz bir doğum günü hazırlayarak onu erken kutladı. Bu kutlama sırasında hazırlanan pasta da oldukça dikkat çekti. Üzerinde Merve Dizdar’ın fotoğrafının yer aldığı özel tasarım pasta geceye ayrı bir renk kattı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Anlar

Ezgi Mola doğum günü kutlamasından anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Önce dizi setinden eski kareleri yayınlayarak dostluklarının ne kadar uzun süredir devam ettiğini hatırlattı.

Ardından yaptığı paylaşımlarda ise Merve Dizdar için oldukça duygusal mesajlar yazdı. “İyi ki doğdun Merve’m” sözleriyle başlayan mesajı takipçileri tarafından da büyük beğeni topladı.

Samimi Mesajlar Dikkat Çekti

Ezgi Mola’nın paylaşımlarında en çok dikkat çeken şey samimi ve içten dili oldu. Dizdar’a olan sevgisini açıkça ifade eden Mola onun hayatındaki yerini de net bir şekilde ortaya koydu.

“Benim canım Merve Dizdar” sözleriyle devam eden mesajında arkadaşına olan iyi dileklerini de paylaştı. Ona huzur ve mutluluk dolu bir yol dilemesi de takipçiler tarafından oldukça sıcak bulundu.

Hayranlardan Yoğun İlgi

İkilinin bu samimi anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranlar onların gerçek hayattaki dostluğuna övgüler yağdırdı ve bu bağın uzun yıllar devam etmesini diledi.

Görünen o ki Ezgi Mola ve Merve Dizdar sadece bir dizide değil gerçek hayatta da birbirlerinin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Bu da onların dostluğunu daha özel ve örnek gösterilen bir hale getiriyor.