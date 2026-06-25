“Daha 17” dizisinin Nuray’ı Dilara Aksüyek Instagram’ı Yıktı!

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen dizisi “Daha 17” ile yeniden ekranlara dönen Dilara Aksüyek son günlerde sadece oyunculuğuyla değil sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Dizide “Nuray” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Instagram’da paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinin dikkatini çekti.

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü ve özellikle hayranları tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Görünen o ki Aksüyek hem dizideki performansıyla hem sosyal medya enerjisiyle gündemde kalmayı başarıyor.

Kariyerindeki Başarılı Yükseliş

Dilara Aksüyek televizyon dünyasında aslında uzun süredir tanınan bir isim. Daha önce “Evlerden Biri”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “İstanbullu Gelin” ve “Baş Belası” gibi birçok yapımda rol aldı. Bu projelerdeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

Oyunculuğuyla her projede farklı karakterlere hayat veren Aksüyek sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Şimdi ise “Daha 17” dizisiyle yeniden ekranlarda yer alıyor ve kariyerine yeni bir başarı daha ekliyor.

Bodrum Günlerinde Yoğun Set Temposu

Dizinin çekimlerinin Bodrum’da yapılması oyunculara zaman zaman güzel bir fırsat da sunuyor. Dilara Aksüyek de çekimler arasındaki boşluklarda Bodrum’un tadını çıkaran isimlerden biri.

Yoğun set temposuna rağmen kendine vakit ayırabilmesi hem dinlenmesine hem sosyal medyada daha aktif olmasına imkan sağlıyor. Özellikle paylaştığı yaz kareleri takipçileri tarafından oldukça beğeniliyor.

Özel Hayatı da Gündemde

Aksüyek’in sadece kariyeri değil, özel hayatı da zaman zaman magazin gündemine geliyor. Oyuncu, meslektaşı Onur Bay ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle bir dönem sık sık konuşulmuştu. Ancak bu ilişkinin daha sonra sona erdiği biliniyor.

Bu süreçten sonra Aksüyek daha çok işine ve projelerine odaklanmayı tercih etti. Şu anda da tamamen kariyerine yönelmiş gibi görünüyor.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

38 yaşındaki oyuncunun Instagram’da paylaştığı yeni fotoğraflar kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Takipçileri hem doğal hem de enerjik pozlarına yorum yaparak ilgilerini gösterdi.

Görünen o ki Dilara Aksüyek hem ekranlarda hem sosyal medyada adından daha çok söz ettirmeye devam edecek. “Daha 17” dizisiyle başlayan bu yeni dönem onun kariyerinde dikkat çekici bir sayfa daha açmış durumda.