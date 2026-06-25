“Arada Biz Kaynıyoruz” Dedi! Mardini’den Sert Gönderme

Berdan Mardini son günlerde sadece müzik kariyeriyle değil yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı bu kez bir mekan çıkışında görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtlarken oldukça sert ifadeler kullandı.

Normalde daha sakin açıklamalarıyla bilinen Mardini’nin bu çıkışı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özellikle sanat camiasına yönelik söyledikleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Sanat Dünyasına Eleştiriler

Mardini, açıklamalarında doğrudan sanat camiasını hedef aldı. Kendi ifadesine göre sektörde herkesin aynı şekilde davranmadığını ve bazı şeylerin yanlış gittiğini söyledi.

Sözlerinde özellikle “herkes yiyor, içiyor, parti yapıyor” gibi ifadeler dikkat çekti. Kendisinin ise daha çok çalışan ve üretmeye odaklanan tarafta olduğunu vurguladı. Bu yüzden de arada “kendi gibi düşünenlerin kaynadığını” dile getirdi.

“Parayı Paylaşmayı Bileceksiniz” Çıkışı

En çok dikkat çeken kısmı ise hiç şüphesiz “O parayı paylaşmayı bileceksiniz” sözleri oldu. Mardini sanatçıların sadece kazanmak değil aynı zamanda paylaşmak ve topluma katkı sağlamak zorunda olduğunu savundu.

Kendi açıklamasında sık sık yardım yaptığını da dile getirerek önemli olanın para kazanmak değil geride bırakılan eser olduğunu söyledi. Bu sözler özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Kimileri desteklerken kimileri de fazla sert buldu.

İş Dünyasındaki Yatırımlarıyla da Gündemde

Berdan Mardini son dönemde sadece müzikle değil iş dünyasındaki adımlarıyla da konuşuluyor. Özellikle yaptığı büyük yatırımlar dikkat çekiyor. Yaklaşık 120 milyon TL’lik bir yatırımla kozmetik alanında bir fabrika kurduğu biliniyor.

Bu yatırımın arkasında yıllar süren bir emeğin olduğunu ve sabırla bu noktaya geldiğini sık sık dile getiriyor. Kendi işini kurması onu sadece bir sanatçı değil aynı zamanda girişimci bir isim haline de getirmiş durumda.

Lüks Yaşamı da Konuşuluyor

Öte yandan Mardini’nin özel hayatı ve yaşam tarzı da zaman zaman gündem oluyor. Sahip olduğu lüks ev ve yaşam standartları sosyal medyada sık sık konuşulan detaylar arasında.

Ancak kendisi hem iş dünyasındaki yatırımları hem sanat kariyerini birlikte yürütmeye devam ediyor. Görünen o ki Berdan Mardini önümüzdeki dönemde de açıklamalarıyla ve projeleriyle gündemde kalmaya devam edecek.