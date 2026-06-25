Hande Yener’den Flaş Açıklama! Dedikodulara Noktayı Koydu

Hande Yener hakkında çıkan “kemoterapi nedeniyle saçları döküldü” iddialarına sanatçı sosyal medyadan yanıt verdi.

Hande Yener’den Flaş Açıklama! Dedikodulara Noktayı Koydu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2026 21:14

Son günlerde Hande Yener hakkında sosyal medyada dolaşan bazı iddialar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Özellikle “kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü” yönündeki paylaşımlar hem hayranlarını hem yakın çevresini endişelendirdi.

Bu söylentiler o kadar hızlı yayıldı ki birçok kişi ünlü sanatçının sağlık durumunu merak etmeye başladı. Ancak Hande Yener bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bizzat kendi açıklamasıyla net bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal Medyadan Gelen Açıklama

Yener konuyla ilgili en net yanıtı sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Hakkında çıkan haberlerin tamamen yanlış olduğunu söyleyen sanatçı bu tür paylaşımların çevresindeki insanları da gereksiz yere endişelendirdiğini belirtti.

Açıklamasında özellikle “yalan yanlış haberler yapılıyor” diyerek tepki gösterdi. Yakın çevresinin bile bu iddialar yüzünden kendisine sürekli mesaj attığını ve durumunu sorduğunu ifade etti.

“Benimle Alakası Yok” Dedi

En çok konuşulan iddia kemoterapi gördüğü ve buna bağlı olarak saç dökülmesi yaşadığı yönündeydi. Ancak Hande Yener bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Kendi ifadesine göre bu haberlerin kendisiyle hiçbir ilgisi yok. Hatta bu durumun kendisini de şaşırttığını ve üzgün olduğunu dile getirdi. Sürekli açıklama yapmak zorunda kalmasının da rahatsız edici olduğunu söyledi.

Sağlığıyla İlgili Son Durum

Sanatçı ayrıca sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Düzenli kontrollerini aksatmadığını en son kısa süre önce doktoruna giderek rutin kontrollerini yaptırdığını paylaştı.

Özellikle geçmişte meme kanseri sürecini erken tanı sayesinde atlattığını hatırlatan Yener bu yüzden sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti. İnsanlara da kendi sağlıklarını ihmal etmemeleri konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Kontrolleri İhmal Etmeyin Mesajı

Hande Yener’in açıklamasının en dikkat çeken kısmı ise sağlıkla ilgili verdiği mesaj oldu. Düzenli kontrollerin hayat kurtardığını söyleyen sanatçı herkesin kendine değer vermesi gerektiğini vurguladı.

Ortaya atılan iddialar net bir şekilde yalanlanırken Yener hem kendi durumunu açıkladı hem takipçilerine önemli bir hatırlatma yaptı. Böylece sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin de önüne geçilmiş oldu.

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