Gigi ve Bella’nın Annesi Yolanda Hadid Kızlarından Önce Davrandı!

Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in annesi Yolanda Hadid yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. 62 yaşındaki eski modelin emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile nişanlandığı ortaya çıktı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çiftin bu adımı özellikle magazin dünyasında sürpriz olarak karşılandı. Çünkü Yolanda Hadid özel hayatını genelde çok fazla paylaşmayan daha sakin bir yaşam tercih eden bir isim olarak biliniyor.

Sessiz Sedasız İlerleyen Bir İlişki

Yolanda Hadid ile Randy Kendrick’in ilişkisini bugüne kadar oldukça gizli yürüttüğü söyleniyor. Çiftin kameralardan uzak kalmayı tercih etmesi bu ilişkinin uzun süre fark edilmemesine neden olmuş gibi görünüyor.

Şimdi ortaya çıkan nişan haberi ise bu sessiz ilişkinin artık daha ciddi bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. İkilinin yakın çevresine göre de evlilik hazırlıkları başlamış durumda.

Geçmişteki İlişkileriyle de Gündemdeydi

Yolanda Hadid aslında daha önce de magazin dünyasında sık sık yer alan bir isimdi. İlk evliliğini 1994 yılında iş insanı Mohamed Hadid ile yapmıştı. Bu evlilikten dünyaca ünlü üç çocukları oldu: Gigi, Bella ve Anwar Hadid.

Çift 2000 yılında yollarını ayırsa da aile bağlarını koparmadı ve çocuklarıyla birlikte güçlü bir aile yapısını sürdürdü. Bu yönüyle de sık sık örnek gösterilen bir aile oldular. Daha sonra 2011 yılında müzik yapımcısı David Foster ile evlenen Yolanda Hadid bu evliliğini de 2017 yılında sonlandırmıştı. Yani aslında aşk hayatı zaman zaman oldukça hareketli bir süreçten geçmişti.

Kızlarıyla Birlikte Tanınan Bir İsim

Yolanda Hadid’in en çok bilinen yönlerinden biri de kızları Gigi ve Bella Hadid’in dünya çapındaki başarıları. İki kardeş de moda dünyasında en çok aranan modeller arasında yer alıyor.

Annesi olarak Yolanda Hadid de bu süreçte hem destek veren hem zaman zaman televizyon projeleriyle öne çıkan bir isim oldu. Ailesiyle birlikte magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Şimdi ise Yolanda Hadid için hayatında yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Nişan haberiyle birlikte yeniden evlilik yoluna girdiği konuşuluyor.

Uzun yıllar süren ilişkiler evlilikler ve aile hayatından sonra bu yeni adım onun hayatında farklı bir sayfa açmış durumda. Magazin dünyası da bu evliliğin nasıl ilerleyeceğini şimdiden merakla takip ediyor.