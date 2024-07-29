İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’in Cennet Koyu'ndaki romantik tatili

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Cennet Koyu'nda görüntülendi. Ünlü çiftin romantik görüntüleri dikkat çekti. İşte detaylar...

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’in Cennet Koyu'ndaki romantik tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 10:36

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, bir süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile Cannet Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi. Plajda güneşlenen Alişan, sıcak havadan bunalarak bir arkadaşıyla birlikte denize girdi.

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek uzun saçlarını kısaltan 28 yaşındaki oyuncunun, siyah bir bikini tercih ettiği dikkatlerden kaçmadı. Oğulcan Engin de sevgilisine iskeleden denize atlayarak eşlik etti.

Denizde keyifli anlar yaşayan çiftin romantik anları objektiflere yansıdı. İlayda Alişan'ın küpesinin çıkması üzerine, Oğulcan Engin ona yardım ederek küpesini taktı.

Alişan, sevgilisine yardım ettiği için sarılarak teşekkür etti. Çiftin bu sıcak ve romantik anları, tatilde olan diğer tatilciler tarafından ilgiyle izlendi.

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