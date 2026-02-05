İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den Evlilik Sinyali: Konu "Seda Sayan"a Bağlandı!

Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Önceki akşam baş başa görüntülenen ünlü çift, evlilik sorularına verdikleri samimi yanıtlar ve Seda Sayan ile ilgili yaptıkları espriyle geceye damga vurdu.

"İnşallah Nasip Kısmet"

Yeni yılın ilk aylarından bu yana aşklarını gizlemeyen ve sosyal medyada romantik karelerini paylaşan ikili, gazetecilerin "Evlilik yakın mı?" sorusunu cevapsız bırakmadı. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, gülümseyerek:

"İnşallah nasip kısmet,"

diyerek evlilik yolunda yeşil ışık yaktılar. Çiftin uyumu ve neşeli tavırları, "Düğün hazırlıkları mı başlıyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kayınvalide Rehberde Nasıl Kayıtlı?

Röportajın en eğlenceli anı ise Oğulcan Engin’in annesi, ünlü sanatçı Seda Sayan’ın telefon rehberindeki kayıtlı adı sorulduğunda yaşandı.

Oğulcan Engin'in Yanıtı: "Annem çok numara değiştirdiği için telefonumda sadece 'Seda' diye kayıtlı. Yeni numara gelince hemen öyle kaydediyorum," diyerek espri yaptı.

İlayda Alişan'ın Yanıtı: Müstakbel kayınvalidesiyle arasının iyi olduğu bilinen güzel oyuncu ise nezaketi elden bırakmadı: "Bende 'Seda Hanım' diye kayıtlı."

Seda Sayan Onay Veriyor

Seda Sayan’ın daha önce yaptığı açıklamalarda oğlu Oğulcan’ın ilişkisini desteklediği ve İlayda Alişan’ı çok sevdiği biliniyor. Çiftin bu son açıklamaları, ailelerin de onayıyla ciddi bir yola girdiklerini kanıtlar nitelikteydi.